Assainissement : easyRock, le filtre compact extra plat

Fonctionnant sans électricité, totalement silencieux et conçu pour minimiser les risques de panne, easyRock offre une solution 100 % autonome, idéale pour les résidences principales comme pour les résidences secondaires.

Installation extra plate : une profondeur de fouille réduite pour tous les terrains

Pensé pour répondre aux contraintes de chantier, easyRock bénéficie d’une profondeur de fouille limitée à seulement 1,42 m, ce qui facilite la pose.

Le filtre compact peut être installé :

En Pack ou en Ligne

En sortie haute ou sortie basse

Livré prêt à poser en version Pack, le passage en version Ligne se réalise très rapidement et sans aucun outil. Les rehausses incluses sont ajustables et inclinables et permettent de s’adapter à 98 % des conditions de pose (sans rallonge supplémentaire).

Adapté aux zones humides et aux nappes phréatiques

Son système d’ancrage innovant permet une installation sécurisée en présence d’une nappe phréatique, sans nécessité de radier béton. Cette capacité fait d’easyRock une solution particulièrement adaptée aux terrains sensibles ou humides.

Un média filtrant minéral haute performance

easyRock repose sur un média filtrant minéral GRAFRock, issu d’une roche naturelle. Ce média offre :

une performance épuratoire élevée ,

, une conformité totale aux normes en vigueur ,

, une stabilité et une durabilité garanties 10 ans ,

, une valorisation en fin de vie pour limiter l’impact environnemental.

Le filtre compact easyRock s’intègre discrètement dans son environnement.

Service premium : mise en service sécurisée par un technicien GRAF

Pour garantir la conformité et la tranquillité des utilisateurs, GRAF inclut systématiquement le déplacement d’un technicien pour valider la mise en service du filtre compact. Cet accompagnement premium assure une installation sécurisée et pérenne.

easyRock : une nouvelle référence pour l’assainissement non collectif

Avec easyRock, GRAF renforce son positionnement sur le marché de l’assainissement autonome et confirme son engagement en faveur de solutions performantes, durables et simples à poser. Grâce à sa conception extra plate, son fonctionnement sans énergie et son installation flexible, easyRock s’impose comme la solution idéale pour tous les projets d’assainissement non collectif.

Pour en savoir plus exit_to_app