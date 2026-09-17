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ARTIBAT 2027 : une dynamique portée par la confiance des professionnels

Communiqué
Publié le 17 septembre 2026
ARTIBAT 2027 : le salon de référence du bâtiment et du BTP compte déjà 600 industriels et négociants engagés, confirmant son attractivité.
ARTIBAT 2027 : une dynamique portée par la confiance des professionnels - Batiweb

Lieu de rencontres, d’échanges et de business pour l’ensemble de la chaine de valeur des acteurs du BTP (artisans, industriels, distributeurs, prescripteurs et acteurs des territoires), le Salon ARTIBAT accueillera, du 20 au 22 octobre 2027, au Parc des Expositions de Rennes, sur 62 000 m², 1 100 exposants pour 45 000 visiteurs attendus. Précisons que la liste des exposants 2027 est d’ores et déjà consultable sur le site ARTIBAT.

S’inscrivant parmi les grands rendez-vous professionnels du secteur, ARTIBAT confirme la présence d’acteurs incontournables de la filière et l’arrivée de nouvelles marques françaises et européennes, attirées par la dynamique du marché hexagonal et désireuses d’y développer leur activité. Notons ainsi que près de 30 % des exposants seront de nouveaux participants.

Un rendez-vous pensé pour les professionnels

Fidèle à son positionnement, ARTIBAT entend proposer en 2027 un rendez-vous au plus près des réalités et des enjeux des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Au-delà de l’offre exposants, le salon fera la part belle, comme de tradition, aux innovations, aux échanges et aux temps forts permettant aux visiteurs de mieux comprendre les évolutions qui transforment leur métier.

Mentionnons que cette nouvelle édition s’inscrira également dans un contexte particulier pour le Parc des Expositions de Rennes, qui entame, depuis 2026, une mue structurelle progressive visant à accompagner sa modernisation. ARTIBAT s’inscrit ainsi dans un site en mouvement, tout en conservant les fondamentaux qui font son attractivité auprès des exposants comme des visiteurs.

Valérie Sfartz, directrice générale d’ARTIBAT, de préciser : "Plus d’un an avant l’ouverture du salon, près de 70 % de la surface déjà réservés est un signal particulièrement positif. Cela traduit à la fois la confiance de nos exposants et l’attachement des professionnels à ARTIBAT. Notre ambition pour 2027 est de poursuivre cette dynamique en proposant un salon toujours plus utile, concret et connecté aux réalités du terrain. ARTIBAT doit rester ce lieu où l’on vient découvrir, comprendre, rencontrer et surtout, faire des affaires."

 

Pour en savoir plus exit_to_app

 

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