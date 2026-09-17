Ce chantier complexe a été mené en plusieurs phases et en site occupé au sein d’un bâtiment vieillissant, datant des années 1960. Face aux contraintes structurelles mais également d’occupation des lieux par le public, d’exigence de sécurité élevée… le bloc de béton cellulaire Ytong Compact 20 Xella s’est imposé comme matériau de construction pour réaliser les murs coupe-feu et de cloisonnement pour les différentes cellules commerciales. Cette solution constructive rapide à mettre en œuvre, fiable, à faible empreinte carbone et peu génératrice de nuisances a permis de concilier sécurité incendie avec une résistance au feu EI 240, légèreté structurelle et continuité d’exploitation.

Au total, ce sont près de 5 500 m² de blocs Ytong Compact 20 qui ont été érigés en deux phases et répartis sur deux niveaux du bâtiment, sur l’ensemble du site qui représente désormais 45 000 m2.

YTONG COMPACT 20 Une solution coupe-feu adaptée aux chantiers de réhabilitation complexes

Le projet des Galeries Lafayette de Bron imposait plusieurs impératifs : garantir la sécurité incendie, la sécurité des magasins existants, limiter les charges sur les fondations et les dalles existantes, et assurer une mise en œuvre rapide sur un site en activité.

Comme le souligne Solène De Jaureguiberry, Commerciale chez Xella France, qui a suivi le projet, le chantier cumulait les contraintes spécifiques aux travaux de réhabilitation lourde : « On avait à la fois un enjeu coupe-feu très fort, mais aussi toute la problématique de la légèreté. Il fallait être vigilants aux dalles existantes, aux fondations, aux accès… tout en gardant une partie du site ouverte au public. »

Le chantier s’est déroulé en deux phases. Lors de la première phase, les murs coupe-feu et les cloisons ont été montés au rez-de-chaussée, puis au premier étage lors de la seconde phase.

La haute performance coupe-feu

Dans les établissements recevant du public (ERP), les murs de compartimentage doivent empêcher la propagation du feu entre les différentes zones commerciales ou de stockage. Dans le projet des Galeries Lafayette, il s’agissait de cloisonner près de 80 magasins/restaurants mitoyens. Le cahier des charges imposait une résistance au feu EI 120, soit 2 heures d’étanchéité aux flammes et d’isolation thermique. Grâce à ses propriétés techniques et sa forte résistance thermique, le bloc Ytong Compact 20 a été retenu comme solution passive.

Incombustible (Euroclasse A1), avec une résistance au feu REI 240, il ne contribue ni à la propagation des flammes ni au dégagement de fumées toxiques. En cas d’incendie, le béton cellulaire garantit la stabilité des parois et participe à la sécurisation des différentes zones.

De plus, il dépasse les exigences réglementaires du projet comme le souligne Vincent Seneclauze, Responsable du bureau d’études chez Xella France : « Le béton cellulaire Ytong Compact 20 répond largement à la demande initiale de 2 heures car il est coupe-feu 4 heures, ce qui est sécurisant pour la maîtrise d’ouvrage, l’entreprise et tous les intervenants du chantier ».

Cette marge de sécurité est un véritable atout dans un environnement aussi sensible qu’un centre commercial de cette envergure et en activité.

« L’aspect coupe-feu est très important, surtout dans les centres commerciaux, pour la sécurité des gens et du personnel. » comme le confirme Célik Yahya - Dirigeant de la Société CK CONSTRUCTION qui est intervenu sur la préparation, les plans et le montage du béton cellulaire.

La légèreté : un avantage de taille

Sur des chantiers de réhabilitation où les bâtiments sont vieillissants, les contraintes sont nombreuses : charges admissibles réduites, hauteurs importantes, contraintes d’accès, impossibilité de renforcer certaines zones. Célik Yahya explique : « Le bâtiment des Galeries Lafayette assez ancien a plus de 50 ans. Donc nous avions des contraintes au niveau de la charge au m2. »

La légèreté et la rapidité de mise en œuvre de l’Ytong Compact 20 ont constitué des atouts majeurs. Avec seulement 110 kg/m², le matériau affiche un poids jusqu’à trois fois inférieur à celui d’une solution constructive traditionnelle. Une caractéristique technique qui permet de préserver les dalles existantes sans engager de travaux structurels lourds.

Pour Célik Yahya « Je recommande fortement l’Ytong Compact 20 pour sa maniabilité. Pour la pose, c’est très facile, pas besoin de bétonnière, de sable et de gros moyens. Un seau, un malaxeur et les sacs de colle suffisent. Et c’est moins fatiguant que les parpaings traditionnels. »

Par ailleurs, grâce aux procès-verbaux d’essais réalisés par les équipes techniques Xella, intégrant des chaînages verticaux et horizontaux, le système permet d’atteindre jusqu’à 16 m de hauteur avec les blocs 20 sans recoupement intermédiaire.

L’accompagnement Xella : de l’étude du projet jusqu’au terrain

Dès la phase de conception, le bureau d’études Xella est intervenu aux côtés des entreprises. Les études techniques qu’il a mené, en collaboration avec l’ensemble des acteurs, ont permis d’adapter la solution constructive aux spécificités du chantier des Galeries Lafayette tout en structurant les interventions sans perturber l’activité commerciale.

Pour Vincent Seneclauze, cet accompagnement fait partie intégrante de la mission de Xella : « On vient aider les entreprises dans le dimensionnement des ouvrages selon l’Eurocode 6, on optmise les structures pour limiter le nombre de chaînages et faire des économies. Et on est là pour amener tous les documents justificatifs des procès-verbaux coupe-feu au bureau de contrôle. »

En parallèle, un technicien-démonstrateur Xella intervient régulièrement sur place pour accompagner les équipes de pose, fluidifier les échanges techniques et assurer le lien entre l’industriel, le négoce et les entreprises.

Pour Solène De Jaureguiberry, cette présence terrain fait pleinement partie de l’ADN Xella : « Le rôle de Xella, ce n’est pas uniquement de fournir du béton cellulaire. C’est aussi d’accompagner les entreprises, d’être réactifs, de venir sur chantier, d’aider à trouver des solutions techniques et d’assurer le lien entre tous les acteurs du projet. Cette relation entre les parties est très importante. En étant en contact direct avec le négoce, ici BigMat Girardon, nous avons pu être très réactifs pour passer les commandes et le négoce a pu approvisionner le chantier dans les temps afin de respecter les délais et le cahier des charges. »

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