Zones de passage et de stationnement à haute résistance

La surpopulation croissante des paysages urbains d’une part, et la dégradation constante des ressources naturelles et de l’environnement d’autre part, ont rendu nécessaire une réflexion attentive sur la façon de concevoir et de vivre l’espace urbain. La lecture du contexte et l’aménagement paysager vont en effet de pair avec une plus grande sensibilisation à l'environnement, qui vise également à identifier les matériaux écologiques et respectueux de l'environnement.

La grille d’extérieur Pratopratico® de Daliform Group est un outil extraordinaire pour améliorer l'environnement qui nous entoure. Grâce à son utilisation, il est possible de respecter les contraintes urbanistiques, en rendant fonctionnels des espaces qui, par précepte, doivent être désignés comme des espaces végétalisés.

Toutes les zones soumises à des contraintes environnementales peuvent devenir des zones pavées et des zones de circulation où la grille Pratopratico® devient pratiquement invisible après la végétalisation.

La grille écologique et durable

La grille carrossable Pratopratico® permet de combiner la beauté et la praticité de la pelouse aux exigences des citoyens, grâce à sa capacité à rendre les espaces verts carrossables sans endommager le gazon, mais au contraire en le consolidant et en donnant au sol un splendide effet de mosaïque grâce à sa forme particulière.

Fabriquée en polypropylène d’excellente qualité, elle est le leader du marché en termes de qualité et d'originalité grâce à des détails très appréciés comme, par exemple, le double profil : plus fin d'un côté (destination carrossable) et plus épais de l'autre (destination piétonne).

La conformation spéciale des cellules permet non seulement de respecter la structure vitale du sol, mais favorise également la perméabilité et l'échange de nutriments, d'air et de lumière.

Le produit peut être entièrement recyclé dans le respect de l'environnement.

Surfaces drainantes en herbe ou en gravier

Pratopratico® est indiqué pour la réalisation d'allées privées et publiques, de pistes cyclables et de trottoirs, de parcours de golf et d'installations sportives, de places équipées, de jardins d'agrément et d'allées en gravier, d'héliports et de pistes d'atterrissage pour avions ultralégers, et de jardins en toiture. Disponible dans les couleurs vert, terre de Sienne et blanc pierre, la grille s’harmonise dans toutes les situations et avec toutes les finitions, même avec du gravier coloré dont il empêche la dispersion. Dotée d’un double profil, plus fin du côté à destination carrossable et plus épais de celui à destination piétonne, la grille est également parfaite pour consolider les terrains en pente, afin de prévenir les phénomènes de ruissellement et d'érosion.

Avec Pratopratico, la surface engazonnée et drainante est d'environ 95%. Une fois créée, la surface engazonnée a besoin d'être périodiquement irriguée, fertilisée et tondue, tout comme l'entretien classique des espaces verts.

Avantages environnementaux, fonctionnels et esthétiques

L'adoption d'une surface perméable permet à l'eau d'être absorbée et de s'infiltrer dans le substrat, favorisant ainsi l'écoulement de l'eau de manière naturelle et uniforme. Cela garantit le maintien de la nappe phréatique et résout définitivement les problèmes d'inondation des routes et des parkings asphaltés qui se produisent lors d'événements pluvieux.

Les aires de stationnement rendues carrossables par les grilles de protection du gazon de Daliform Group présentent plusieurs avantages environnementaux, fonctionnels et esthétiques : ils respectent la structure vitale du sol en protégeant le gazon de manière non invasive; ils favorisent le drainage et l'échange de nutriments au profit d'un enracinement rapide et solide; ils permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer naturellement dans le sol tout en respectant l'équilibre hydrogéologique du site ; ils agissent comme stabilisateur de surface pour contrer le ruissellement et l'érosion mineurs sur les terrains en pente; n’absorbent pas l’humidité et ne transmettent pas de chaleur permettant un développement naturel du gazon; ils ne restituent pas la chaleur, ce qui améliore considérablement la qualité thermique de l'environnement et atténue l'effet de rayonnement du sol, surtout en été ; ils confèrent au gazon un résultat esthétiquement agréable.



En plus de Pratopratico, la division Green de Daliform Group offre de nombreux caillebotis en plastique recyclé. Parmi eux, Eco di Pratopratico et Green Park, capables d’offrir un excellent rapport qualité-prix et d’excellentes performances techniques.

Un autre produit intéressant est Easy Park, très facile à poser directement sur les pelouses existantes, il peut également être utilisé pour des sols temporaires pour des événements, des parkings ou des aires d'atterrissage pour hélicoptères. En utilisant les grilles de protection de pelouse de Daliform Group, en plus de respecter l’équilibre hydrogéolocique du sol, il est possible d’améliorer l’impact environnemental grâce à l’utilisation d’un produit fabriqué à partir de matériaux recyclés et recyclables.

