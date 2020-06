Créateur de systèmes architecturaux en aluminium, KAWNEER lance sa nouvelle façade compacte KASTELLANE 451 PT. Alternative au mur-rideau traditionnel exigeant plus d’inertie, KASTELLANE est la solution idéale, en résidentiel collectif et en tertiaire. Elle répond parfaitement à la réalisation de façades de halls d’entrées pour immeubles, bureaux ou Établissements Recevant du Public (hôpitaux, écoles, lycées, bureaux…), et aussi de vitrines de magasins.

Utilisée seule, elle permet la réalisation de façades de petites hauteurs, entre dalles, avec une simplicité de mise en oeuvre sans égal.

En combinant une porte et une surface vitrée, elle offre une solution complète et prête à poser, unique sur le marché, qui s’adapte à tous les projets, en neuf comme en rénovation. Une esthétique tout en finesse Constituée de profilés à rupture de pont thermique compatibles avec les châssis Kawneer en 52 mm et 72 mm, la nouvelle façade compacte KASTELLANE 451 PT offre des vues d’aluminium réduites de 50 mm et des prises de vitrage de 24 à 28 mm.



Sa large trame horizontale et verticale favorise l’entrée de la lumière naturelle dans le bâtiment.



Pour créer des devantures au design contemporain, elle peut recevoir tout type de portes de la gamme Kawneer.



En privilégiant la combinaison avec la porte soudée très grand trafic K190, l’ouvrant est intégré directement dans la structure Kastellane, ce qui apporte finesse et pureté esthétique. Sur-mesure, la façade compacte KASTELLANE 451 PT permet de personnaliser chaque projet.

C’est une solution économique et technique avec une mise en oeuvre rapide, rationnelle et optimale, unique sur le marché. The Pearl, Maryland (USA) © Perzel Photography Simplicité de mise en oeuvre Unique sur le marché, la particularité de KASTELLANE réside dans le procédé de mise en place du verre par dévêtissement : pose par l’extérieur ou par l’intérieur. Associé au maintien du vitrage par une seule parclose, cette mise en oeuvre optimise le temps de pose. Résistante à l'effraction La forme particulière des profilés et une pièce de sécurité en forme de W assurent non seulement le maintien du vitrage mais accroissent aussi la résistance à l’effraction de la façade compacte KASTELLANE 451 PT. Caractéristiques techniques Poteau d’angle à 90° et 135°

Joints de vitrage EPDM

Châssis livrés en échelle et/ou en fagot

Drainage en cascade

Assemblage simplifié : coupe droite, assemblage par bloc

Système réversible : parclosage possible en intérieur Hope Clinic, Laurenceville (USA)

Architect : Lindsay Pope Brayfield Clifford & Associates

© Creative Sources Photography / Rion Rizzo Photo à la une : The Shoe Factory, Leicester (Royaume-Uni) - Architect : Metropolis Architecture © Pearmain Ltd