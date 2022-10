Comment protéger votre bâtiment contre l’un des risques les plus coûteux : le risque d’inondation

Comprendre les risques inondations qui pèsent sur votre bâtiment vous aidera à bâtir un plan inondation, et à lister les tâches à réaliser. En cas d’inondation, ne sous-estimez pas l’impact que vous pouvez avoir en termes de réduction des dommages et de l’interruption d’activité. 2 L’Eau Protection, expert inondation, propose des services et des équipements pour réduire le risque d’inondation. Nos experts vous accompagnent pour protéger votre site, en projet neuf ou en rénovation.

Quelques chiffres

L’actualité nous rappelle que le changement climatique, la mondialisation et l’urbanisation ont un impact majeur sur l’augmentation de la fréquence et de la gravité des inondations.

Sur les 25 dernières années, les dommages économiques causés par les événements naturels en France et dans les territoires d’Outre-Mer représentent un total de près de 4 milliards d’euros en moyenne annuelle. À noter qu’une part trop significative des dommages annuels reste due à l’accumulation d’événement de « faible intensité et haute fréquence », principalement des effets du vent et des inondations, qui pourraient être évités ou sensiblement réduits par des mesures sans regret, qu’il serait assez facile de prendre aux niveaux individuels et collectifs.



Source : Cahiers spéciaux de la MRN (Mission Risques Naturels en France) Octobre 2019

Un plan inondation adéquat peut faire toute la différence

Comprendre les risques inondations qui pèsent sur votre bâtiment vous aidera à bâtir un plan inondation, et à lister les tâches à réaliser.



En cas d’inondation, ne sous-estimez pas l’impact que vous pouvez avoir en termes de réduction des dommages et de l’interruption d’activité.



« Les statistiques de sinistres de l’assureur FM Global montrent que les sites disposant d’un plan inondation adéquat subissent près de 70 % de dommages en moins et reprennent plus rapidement leurs activités que les sites sans plan inondation ou dotés d’un plan inadapté. » source FM Global.



Les offre clés en mains de 2 l’Eau Protection :



Depuis 2005, l’équipe de 2 l’Eau protection accompagne industriels, architectes, bureaux d’étude, entreprises générales, organismes publics et communes pour la mise en oeuvre d’un plan inondation pour protéger leurs sites d’exploitation, bâtiments publics ou privés (Etablissements Recevant du Public ERP ou Etablissements Recevant des Travailleurs ERT).

Lors d’appels d’offres publics, 2 l'Eau Protection propose l'assistance au MOE, la gestion du projet inondation dans la globalité ou en partenariat avec des entreprises générales ou installateurs. Pour les industriels et les organismes publics ou privés, notre offre clés en main est un service professionnel qui limite les intermédiaires.



Suivi du projet de A à Z :

Écoute et conseils : Avec 2 L’Eau Protection vous bénéficiez d’un savoir faire reconnu d’écoute, d’analyse et de conseil pour mener à bien vos projet de protection contre les inondations. Nous menons des études de protection depuis 2003 de sites divers et variés partout en France, en Europe et de part le monde.

: Avec 2 L’Eau Protection vous bénéficiez d’un savoir faire reconnu d’écoute, d’analyse et de conseil pour mener à bien vos projet de protection contre les inondations. Nous menons des études de protection depuis 2003 de sites divers et variés partout en France, en Europe et de part le monde. Étude de votre site dans sa globalité : Vous souhaitez protéger votre site contre les inondations, 2 L’Eau Protection peut l’étudier pour concevoir un projet et réaliser un budget des solutions adaptées à votre besoin.

: Vous souhaitez protéger votre site contre les inondations, 2 L’Eau Protection peut l’étudier pour concevoir un projet et réaliser un budget des solutions adaptées à votre besoin. Conception et innovation adapté à vos besoins, et ouvertures : L’étanchéité à l’eau requiert un savoir faire technique de concevoir et travailler au millimètre : l’équipe technique de 2 L’Eau Protection réalise les plans DAO/CAO pour l’intégration des équipements dans vos projets et pour la fabrication des équipements sur mesure, fabriqués en usines suivant des normes de qualité.

: L’étanchéité à l’eau requiert un savoir faire technique de concevoir et travailler au millimètre : l’équipe technique de 2 L’Eau Protection réalise les plans DAO/CAO pour l’intégration des équipements dans vos projets et pour la fabrication des équipements sur mesure, fabriqués en usines suivant des normes de qualité. Fournitures d’équipements : Nous disposons dans notre gamme, de barrières anti-inondation testées et certifiées (TUV, FM Approved…). FM Approvals est la référence en matière de services de certification indépendants. Cette certification définit des standards d’excellence de test et de certification les plus stricts en matière de prévention des sinistres pour pour les grandes entreprises mondiales avec biens à risques élevés (HPR). FM Global a été nommé "Meilleur assureur de biens au monde" par le magazine Euromoney.

: Nous disposons dans notre gamme, de barrières anti-inondation testées et certifiées (TUV, FM Approved…). FM Approvals est la référence en matière de services de certification indépendants. Cette certification définit des standards d’excellence de test et de certification les plus stricts en matière de prévention des sinistres pour pour les grandes entreprises mondiales avec biens à risques élevés (HPR). FM Global a été nommé "Meilleur assureur de biens au monde" par le magazine Euromoney. Installation et/ou assistance à installation : L’étanchéité à l’eau requiert un savoir faire de connaître le bâti et de travailler les finitions au millimètre : pour vous assurer une qualité de pose pérenne et bien intégrée à votre site, l’équipe technique de 2 L’Eau Protection assiste votre installateur ou a la capacité de prendre en main l’installation des équipements.

: L’étanchéité à l’eau requiert un savoir faire de connaître le bâti et de travailler les finitions au millimètre : pour vous assurer une qualité de pose pérenne et bien intégrée à votre site, l’équipe technique de 2 L’Eau Protection assiste votre installateur ou a la capacité de prendre en main l’installation des équipements. Mise en service : Pour vous assurer une mise en service en toute confiance, l’équipe de 2 L’Eau Protection propose une formation initiale à l’utilisation des équipements de protection ainsi que la réalisation de supports adaptés à communiquer à toutes les personnes impliquées. La pédagogie est la pratique sur le terrain.

: Pour vous assurer une mise en service en toute confiance, l’équipe de 2 L’Eau Protection propose une formation initiale à l’utilisation des équipements de protection ainsi que la réalisation de supports adaptés à communiquer à toutes les personnes impliquées. La pédagogie est la pratique sur le terrain. Entretien et maintenance : Nos équipements sont installés depuis des décennies dans divers sites, privés, publics, industriels, particuliers, et peuvent être maintenus en bon état grâce à un entretien périodique. L’équipe de 2 L’Eau Protection propose une prestation de maintenance et d’entretien périodique adapté à votre projet.

Que faire en cas d'inondation, protéger vos biens

Les mesures d’urgence en cas d’inondation sont très différentes des mesures d’urgence en cas d’incendie, notamment parce que leur déploiement prend du temps. Pour savoir de combien de temps vous disposerez et optimiser votre préparation, il est donc indispensable d’analyser en amont l’exposition de votre site au risque d’inondation.

Durabilité, fiabilité, solidité : avec les produits 2 l’Eau Protection, vous n’avez pas besoin de remplacer votre barrière anti-inondation tous les ans. Nos protections anti-inondation sont conçues et dimensionnées pour résister aux charges et contraintes (note de calculs, PV de test, qualité des matériaux utilisés et des traitements).

: avec les produits 2 l’Eau Protection, vous n’avez pas besoin de remplacer votre barrière anti-inondation tous les ans. Nos protections anti-inondation sont conçues et dimensionnées pour résister aux charges et contraintes (note de calculs, PV de test, qualité des matériaux utilisés et des traitements). Protection sur-mesure, adaptée à votre ouverture .

. Dispositif anti-inondation breveté, certifié, testé, approuvé, industriel, selon des normes de fabrication ISO … non artisanal .

. Gamme de solutions sélectionnées sur des critères techniques, fonctionnels, de mise en œuvre et de maintien opérationnel : Qualité de l’équipement, facilité d’utilisation, maintien opérationnel simple : remplacement des joints facile, pas de joint collé, adaptabilité de la mise en œuvre.

: Qualité de l’équipement, facilité d’utilisation, maintien opérationnel simple : remplacement des joints facile, pas de joint collé, adaptabilité de la mise en œuvre. Maintien opérationnel et entretien simple : facilité de rechange de pièces détachées, qualité des matériaux.

: facilité de rechange de pièces détachées, qualité des matériaux. Facilité d’utilisation : facile à mettre en place.

: facile à mettre en place. Adaptabilité aux différents types d’implantation : repères : cornières, rails, pins, plats de sol, platines, poutres, poteaux intermédiaires, jambes de force, pièces d’adaptations sur-mesure (configuration d’ouvertures non standard).

: repères : cornières, rails, pins, plats de sol, platines, poutres, poteaux intermédiaires, jambes de force, pièces d’adaptations sur-mesure (configuration d’ouvertures non standard). Options diverses proposées : rack stockage, l’anti-vol, cache de propreté, thermolaquage, poignées de manutention…

Investissez dans une barrière anti-inondation de qualité pour assurer votre sécurité dans la durée.

