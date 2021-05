Cuzco 712M est la toute dernière génération de coulissants aluminium à hautes performances énergétiques développée par Profils Systèmes. Conçu pour sublimer les intérieurs, le coulissant aluminium minimaliste 712M se fait infiniment discret grâce à l’intégration des montants et des traverses hautes dans l’isolation. La masse d’aluminium vue est réduite, le clair de jour et les apports solaires sont optimisés !

Dimensions :

Afin de faire entrer un maximum de soleil et de luminosité dans l’habitation, ce coulissant est disponible jusqu’à 3m de hauteur et jusqu’à 4 vantaux 2 rails.



Performances :

Le coulissant Minimaliste Cuzco 712M se distingue aussi par ses performances thermiques avec un Uw = 1,0 Wm2k en triple vitrage (coulissant 2 vantaux L2350 X h2180 mm - ouvrant 32 mm) et une étanchéité exceptionnelle : Résultats AEV : A*3-E*6B-V*C2 (Dimensions L2400xH2150 mm).



Vitrage :

Disponible en double ou triple vitrage, ce coulissant minimaliste accepte des vitrages de 28 à 32 mm ainsi qu’une charge maximale de 250 kg/vantail.

Jonction réduite & finesse des profilés :

Un profilé de jonction réduite spécifique JAYA® est disponible en option sur les châssis coulissants 4 vantaux sur 2 rails.

La masse d’aluminium centrale visible est alors réduite de 40% passant de 142.3 mm à 87.8 mm.



Fermetures :

1 à 5 points de fermeture avec ou sans clés.

Poignées Mandurah® :

Pour peaufiner votre projet, Profils Systèmes vous propose également une collection de poignées design et évolutives. Des poignées stylisées, aux formes géométriques, qu’il est possible de personnaliser avec des enjoliveurs, disponibles dans 24 finitions (bois, résines, cuirs).



Totalement innovante, la gamme de poignées MANDURAH® permet de décliner un même modèle de poignée sur les fenêtres, baies coulissantes et portes d’un même projet !

Fabriquées en France, les baies coulissantes aluminium Profils Systèmes s’inscrivent dans la démarche environnementale Alu +/C- (empreinte carbone réduite) et sont disponibles dans plus de 400 couleurs et finitions exclusives garanties jusqu’à 25 ans !

Crédits photos : STBN Aluminium / Dank architectes / Kevin Buy / Profils Systèmes