Bassin de rétention enterré : OPTIBOX simplifie la gestion des eaux pluviales

OPTIBOX simplifie les bassins enterrés avec 95 % de vide utile et une pose sans clips. Inspectable et hydrocurable, il est fabriqué dans le Nord.

Une fois remblayé, un bassin de gestion des eaux pluviales disparaît du paysage. Sa conception doit pourtant répondre à des exigences très concrètes : stocker le volume prévu, s’adapter à l’emprise disponible, supporter les sollicitations de surface et rester contrôlable dans le temps. Nidaplast a développé OPTIBOX en partant de ces réalités de terrain.

Ce nouveau système modulaire permet de créer des ouvrages enterrés publics ou privés destinés au recueil temporaire des eaux pluviales. Selon la conception hydraulique du projet, l’eau peut ensuite s’infiltrer dans le sol, être restituée au réseau à débit régulé ou être conservée en vue d’une réutilisation.

95 % du volume consacré au stockage

Avec un taux de vide utile de 95 %, OPTIBOX mobilise presque tout le volume de l’ouvrage pour stocker l’eau. Sa structure ouverte autorise une circulation tridimensionnelle entre les modules : l’eau se répartit dans les trois directions, quel que soit le point d’arrivée retenu dans le projet.

Cette architecture permet de dessiner le bassin en fonction du foncier réellement disponible. Une configuration compacte, longue et étroite ou répartie sur plusieurs niveaux peut ainsi être étudiée pour préserver les usages de surface. L’ouvrage trouve notamment sa place sous un parking, une chaussée ou un espace paysager.

Deux composants et aucun clip à gérer

OPTIBOX repose sur deux références seulement : un demi-module et une plaque périphérique. Les demi-modules s’emboîtent grâce à un système autobloquant intégré. Aucun outil ni clip séparé n’est nécessaire pour solidariser les éléments, ce qui réduit le nombre de pièces à réceptionner, distribuer et contrôler pendant la pose.

Des poignées intégrées facilitent la manutention manuelle en fond de fouille. Les éléments sont empilables afin de limiter leur encombrement pendant le transport et le stockage sur chantier. Pour les bassins étanches, les angles arrondis contribuent également à protéger la membrane lors de sa mise en place.

Voir et entretenir ce qui se passe sous terre

La gestion d’un ouvrage ne s’arrête pas à sa réception. OPTIBOX est conçu pour permettre l’inspection du bassin dans les deux sens et à chaque niveau. Les canaux internes restent accessibles depuis les dispositifs de visite prévus au projet, afin de faciliter les contrôles par caméra et les opérations d’hydrocurage.

Cette accessibilité donne au gestionnaire la possibilité de vérifier l’état intérieur de l’ouvrage et d’intervenir si nécessaire. Elle apporte une réponse concrète à l’enjeu de maintenance des équipements enterrés, souvent invisibles une fois l’aménagement achevé.

Des performances adaptées aux aménagements circulés

Un module assemblé mesure 1 200 × 600 × 660 mm. Sa résistance à la compression verticale à court terme est supérieure à 420 kPa selon la norme NF EN 17150. La charge permanente admissible annoncée est supérieure à 40 kPa, avec un coefficient de sécurité de 2 sur une extrapolation à 50 ans. La hauteur maximale de remblai indiquée est de 2 m. Le dimensionnement final reste établi pour chaque opération en fonction de la profondeur, du sol, des charges roulantes et de la structure de chaussée.

Une mise en œuvre confirmée sur un bassin de 1 050 mètres cubes

À Normanville, près d’Évreux, OPTIBOX a récemment été mis en œuvre sous le futur parking principal d’un centre de formation. Le bassin d’environ 1 050 m³ a été configuré sur trois couches, soit 1,98 m de hauteur de stockage, tout en préservant les emprises réservées aux bandes végétalisées et aux plantations.

Les 4 497 demi-modules ont été assemblés en environ une journée et demie par une équipe de quatre à cinq poseurs, hors terrassement, lit de pose, raccordements et remblaiement. Ce chantier de grande capacité illustre à la fois la modularité du système, la simplicité d’assemblage et son intégration sous une surface destinée à rester pleinement fonctionnelle.

Une solution fabriquée en France

OPTIBOX est fabriqué par Nidaplast à Fresnes-sur-Escaut, dans les Hauts-de-France, à partir de polypropylène 100 % recyclé et recyclable. Pour chaque projet, la cellule Études et dimensionnement de Nidaplast peut établir le calepinage de l’ouvrage et fournir les plans techniques nécessaires à sa mise en œuvre.

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