Allées, parkings, cimetières : des solutions concrètes face aux nouvelles contraintes

Désimperméabiliser pour limiter le ruissellement

Zéro artificialisation nette (ZAN), gestion des eaux à la parcelle, adaptation au changement climatique : les projets d’aménagement extérieur doivent aujourd’hui intégrer la perméabilité dès leur conception.

Chaque mètre carré de bitume supprimé réduit :

le ruissellement

la saturation des réseaux (on ne sature plus les STations d’EPuration ! )

le risque d’inondation

Les dalles alvéolaires perméables Nidaplast permettent de créer des surfaces carrossables tout en conservant l’infiltration naturelle des eaux pluviales.

Parkings, allées techniques, accès pompiers ou zones paysagères : la portance est maintenue, l’eau s’infiltre.

Supprimer le bitume sans compromettre la solidité

Les grandes surfaces bétonnées ou bitumées génèrent des îlots de chaleur et dégradent l’intégration paysagère.

Les solutions :

Nidagravel : stabilisation durable des graviers sans ornières

: stabilisation durable des graviers sans ornières Nidagrass / NG040 : parkings et voies engazonnées carrossables

: parkings et voies engazonnées carrossables Ocity NGR65 : pavés-gazon structurés pour espaces urbains exigeants

Ces systèmes répartissent les charges, stabilisent les matériaux et garantissent une surface plane dans le temps.

On conserve :

la résistance mécanique

l’accessibilité

la conformité aux usages

Tout en supprimant le bitume !

Cimetières : répondre à la loi Labbé et aux contraintes d’entretien

Depuis l’interdiction des produits phytosanitaires (loi Labbé), la gestion des allées de cimetières est devenue un enjeu technique pour les communes.

Les problématiques sont connues :

apparition de boue

repousse incontrôlée

entretien complexe

dégradation des cheminements

Les dalles NG040 et NGR65 Ocity permettent de réaliser des allées engazonnées stables et carrossables, compatibles avec le passage des véhicules d’entretien.

Résultat :

suppression des surfaces minérales fissurées

réduction des zones boueuses

meilleure infiltration

entretien simplifié

Une solution durable, esthétique et conforme aux nouvelles pratiques de gestion différenciée.

Réduire les îlots de chaleur en végétalisant les surfaces

La végétalisation des parkings et espaces publics contribue à :

abaisser la température des surfaces

améliorer le confort d’usage

renforcer l’intégration paysagère

valoriser l’image environnementale du projet

Les dalles alvéolaires permettent de conserver une surface technique tout en favorisant la présence végétale.

Choisir un fabricant engagé et fiable !

Au-delà de la performance technique, le choix du fournisseur est stratégique.

Les solutions Nidaplast, c’est :

Une fabrication française

100 % matières premières recyclées et recyclables

Produits testés en laboratoire

Un site de production français engagé (démarche RSE – ECOVADIS – normes ISO)

Le respect des conditions de travail et de l’environnement

Des solutions concrètes pour des projets durables

Désimperméabiliser, végétaliser, moderniser les cimetières, réduire le ruissellement : les enjeux sont clairs.

Les solutions existent.

Nidaplast accompagne les collectivités, bureaux d’études et entreprises dans la conception de sols perméables carrossables performants et durables.

Pour en savoir plus exit_to_app