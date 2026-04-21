Infiltration à la parcelle : désimperméabiliser pour mieux gérer l’eau

Chaque m² désimperméabilisé est un m² qui n’envoie plus d’eau au réseau.

Face à l’intensification des épisodes pluvieux et à l’imperméabilisation croissante des sols, la gestion des eaux pluviales devient un enjeu majeur pour les projets d’aménagement. Les réseaux sont rapidement saturés, augmentant les risques d’inondation.

Pour répondre à ces contraintes réglementaires et environnementales, l’infiltration à la source s’impose comme une solution durable et efficace. Nidaplast développe une gamme complète de solutions permettant de gérer les eaux pluviales directement à la parcelle, de la surface jusqu’au sous-sol.

Désimperméabiliser pour infiltrer : une approche de surface essentielle

Première étape : limiter le ruissellement grâce à des surfaces perméables et carrossables.

En favorisant l’infiltration directe de l’eau dans le sol, ces aménagements permettent de réduire les volumes dirigés vers les réseaux tout en conservant les usages.

Les dalles alvéolaires stabilisent les matériaux de surface (gazon, graviers, pavés) tout en laissant l’eau s’infiltrer naturellement dans le sol support.

Les solutions Nidaplast permettent de conserver des zones circulables tout en favorisant l’infiltration naturelle :

Dalle OCITY : solution modulable permettant de réaliser des surfaces en gazon, gravier ou pavés, avec des dalles clipsables entre elles pour mixer les matériaux selon les contraintes du projet.

: solution modulable permettant de réaliser des surfaces en gazon, gravier ou pavés, avec des dalles clipsables entre elles pour mixer les matériaux selon les contraintes du projet. Dalle NG040 : adaptée aux surfaces engazonnées ou gravillonnées, y compris pour des zones carrossables plus régulières.

: adaptée aux surfaces engazonnées ou gravillonnées, y compris pour des zones carrossables plus régulières. Solutions nidagrass : gamme dédiée aux aménagements en gazon naturel (RG035, OCITY NGR65, NG040) pour stabiliser les sols tout en conservant une infiltration directe.

: gamme dédiée aux aménagements en gazon naturel (RG035, OCITY NGR65, NG040) pour stabiliser les sols tout en conservant une infiltration directe. Solutions nidagravel : gamme de stabilisation de graviers, avec des dalles adaptées aux usages paysagers (carrossables occasionnellement) ou plus circulés selon les modèles.

Ces systèmes permettent de désimperméabiliser les surfaces tout en maintenant leurs fonctionnalités (stationnement, circulation, cheminements).

Gérer les volumes d’eau lorsque la surface ne suffit plus

Lorsque la capacité d’infiltration en surface n’est pas suffisante, il devient nécessaire de gérer des volumes d’eau plus importants.

Les modules alvéolaires Nidaplast EP permettent de créer des ouvrages enterrés de stockage et d’infiltration, sous forme de bassins de rétention à la parcelle. Grâce à leur structure à fort indice de vide (jusqu’à 95 %), ils offrent un volume utile maximal dans un encombrement réduit.

Leur résistance mécanique élevée permet une mise en œuvre sous voiries, parkings ou zones circulées, tout en garantissant la stabilité des aménagements en surface.

Une solution adaptable à chaque projet

Les modules Nidaplast EP peuvent être intégrés selon différentes configurations :

en complément de noues d’infiltration, pour augmenter la capacité de stockage

en tranchées d’infiltration, pour gérer les eaux au plus près de leur point de chute

en bassins enterrés, de petite ou grande capacité, selon les contraintes du site

Ils interviennent en complément des solutions de surface lorsque les besoins hydrauliques l’exigent.

Des solutions durables et responsables

Fabriqués en France à partir de matières recyclées et 100 % recyclables, les produits Nidaplast s’inscrivent dans une démarche d’économie circulaire. Leur légèreté facilite la mise en œuvre, réduit la pénibilité sur chantier et optimise les coûts logistiques.

Choisir Nidaplast, c’est mettre en place une gestion intégrée, performante et durable des eaux pluviales, directement à la parcelle.

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