Fort de plus de 30 années d’expérience dans le domaine de la menuiserie intérieure et extérieure, le réseau Batiman a décidé de mettre ses compétences au service de tous les entrepreneurs qui souhaitent créer ou développer un espace menuiserie dans leur magasin de négoce ou de quincaillerie. Sur un marché porteur, cette solution unique en son genre a été conçue pour garantir des résultats rapides grâce à une panoplie d’outils dédiés.

Un corner clef en main

« La Manuiserie Espace Expert » propose à ses partenaires des « espaces expert » modulables conçus pour s’intégrer facilement dans leurs points de vente et leurs halls d’exposition. D’une surface de 25, 50 ou 100 m², ces corners entièrement marketés sont indiqués par des panneaux directionnels et des oriflammes en magasin.

Une expertise produits

Le corner « La Manuiserie » propose aux professionnels une offre exclusive de fenêtres, portes et volets (bois, PVC et alu), sélectionnés à des prix très compétitifs par la centrale de référencement Les Man, ainsi que des échantillons, des nuanciers, des maquettes explicatives et des outils interactifs. Les partenaires bénéficient de l’accompagnement personnalisé d’un animateur du réseau et de formations sur les spécificités des produits.

Un label de qualité

Conçue comme un label, La Manuiserie Espace Expert garantit aux clients des produits et des services de grande qualité. Aux côtés de l’enseigne du point de vente, son logo se veut une référence dans l’univers de la menuiserie en fourniture seule.

Des outils sur mesure

Le réseau « La Manuiserie » s’engage à accompagner ses partenaires à chaque étape de leur développement, de l’installation du corner aux outils d’aide à la vente. La tête de réseau fournit ainsi à ses partenaires un outil de devis et de suivi commercial, un simulateur de réalité virtuelle accessible sur une borne dédiée ou encore une plateforme marketing qui permet de commander de l’ILV, des flyers, des brochures ou des objets publicitaires…

