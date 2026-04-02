Bâtir sur l'existant, une nouvelle fabrique de la ville ?
Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb revient sur la construction modulaire, la chute des permis et des mises en chantier, la conjoncture...
Retrouvez au sommaire :
- Dossier spécial Construire sur l’existant
- Interview : la construction modulaire, solution d’avenir selon Etex
- Visite : de nouveaux équipements haut de gamme chez Bosch
- Tribune : anatomie de l'urbanisme du vivant
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