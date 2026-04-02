École durable en bois : un village d’enfants innovant

Implanté au cœur d’un site dédié à l’enfance, en continuité avec un pôle récemment construit, ce projet prend la forme d’un véritable village d’enfants. Il se compose de cinq bâtiments modulaires reliés par une rue intérieure, favorisant lisibilité, échanges et appropriation des espaces à échelle humaine.

L’architecture s’inscrit avec finesse dans la topographie existante grâce à un système de terrasses paysagères. Ce dispositif limite les mouvements de terre, optimise les apports solaires et protège des vents dominants, tout en créant un cadre propice aux usages pédagogiques extérieurs.

Pensé comme un lieu d’éveil et de bien-être, le projet privilégie une relation constante à la nature. Chaque salle de classe s’ouvre sur une terrasse, favorisant une pédagogie active et un apprentissage en lien direct avec l’environnement. La lumière naturelle, omniprésente, associée à un traitement acoustique maîtrisé, garantit des conditions optimales de concentration.

Le choix constructif repose sur une ossature bois préfabriquée, issue de filières locales. Cette approche permet une exécution rapide, une réduction de l’impact chantier et une empreinte carbone maîtrisée. L’utilisation de matériaux naturels et de teintes sobres assure une intégration harmonieuse dans le paysage.

Sur le plan énergétique, le bâtiment atteint un niveau de performance élevé conforme à la RE2020 (Bbio : 79,1 pour un maximum de 85). Il intègre un système chaud-froid simultané avec récupération d’énergie, utilisant des fluides à faible GWP, ainsi qu’une ventilation double flux avec régulation par sondes CO₂ garantissant qualité d’air et sobriété énergétique.

La production d’énergie renouvelable est assurée par des panneaux photovoltaïques (30,8 kVA), contribuant à l’autoconsommation et à la réduction des coûts. Une GTB cloud permet un pilotage en temps réel et une gestion optimisée des équipements, complétée par un système de comptage précis des consommations.

L’approche environnementale se traduit également par la récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces végétalisés, ainsi que par l’absence totale de surfaces imperméables type bitume, favorisant l’infiltration naturelle.

Enfin, le projet accorde une attention particulière à l’intégration architecturale et au confort des usagers. Les équipements techniques sont dissimulés pour préserver la qualité visuelle et acoustique, tandis que les prescriptions des Architectes des Bâtiments de France ont été respectées, notamment sur l’harmonisation des teintes de toiture avec l’environnement patrimonial.

Ce projet constitue ainsi une référence contemporaine en matière d’équipement scolaire durable, conciliant innovation, performance et qualité d’usage.

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