Après la mort d’un ouvrier de 48 ans sur le chantier de la ligne C du métro de Toulouse, une enquête pour homicide involontaire dans le cadre du travail a été ouverte.

Une enquête pour « homicide involontaire dans le cadre du travail » a été ouverte après la mort, le 3 août, d’un ouvrier sur le chantier de la troisième ligne de métro de Toulouse, a confirmé vendredi 14 août le procureur de la République de Toulouse, David Charmatz. Il s’agit du troisième décès enregistré depuis le début des travaux de la future ligne C.

L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais et à l’inspection du travail de Haute-Garonne. Alstom, en charge du chantier, « apporte son concours » aux investigations, a indiqué l’entreprise à l’AFP.

Âgé de 48 ans, le salarié intérimaire d’une entreprise sous-traitante effectuait sa première journée sur le chantier lorsqu’il a été victime d’un accident sur le viaduc situé entre les stations Labège Gare et Diagora. Le 3 août, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, avait indiqué sur X que l’ouvrier avait été victime d’un « malaise » alors qu’il réalisait une opération de manutention. Alstom avait également évoqué cette hypothèse dans un premier temps.

L’autopsie établit un « écrasement »

L’autopsie a depuis établi que l’ouvrier avait subi un « écrasement », selon le procureur. « Ce dont nous nous préoccupons prioritairement, c'est d'établir les conditions dans lesquelles cet intérimaire a perdu la vie », explique David Charmatz.

« Ce n'est que dans un second temps qu'il conviendra de s'interroger sur les premières déclarations qui faisaient état d'un malaise, ces versions n'étant pas nécessairement dictées par la volonté de dissimuler l'accident du travail », poursuit-il.

David Charmatz rappelle par ailleurs les enjeux liés à la sécurité au travail : « Plus de deux personnes par jour meurent dans notre pays d'un accident du travail et ce n'est que rarement le fait du hasard ou de la malchance, mais le plus souvent causé par un manque de vigilance ou de respect des règles de sécurité ».

Trois décès depuis le début des travaux

Selon le ministère du Travail, 764 personnes sont mortes à la suite d’accidents du travail dans le secteur privé en 2024.

Le décès du 3 août est le troisième sur le chantier de la ligne C du métro toulousain. Deux autres ouvriers y avaient perdu la vie, en mars 2023 puis en décembre 2025. Lancés fin 2022, les travaux doivent permettre une mise en service de la nouvelle ligne à la fin de 2028.

Avec AFP