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Accident meurtrier dans un tunnel en construction en Inde

Construction
Publié le 14 août 2026 à 9h45, mis à jour le 14 août 2026 à 10h38, par Raphaël Barrou
Au moins 7 ouvriers ont été tués et 13 blessés après l'inondation d'un tunnel en construction dans l'Uttarakhand, dans le nord de l'Inde.
©Adobe Stock - Batiweb
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Au moins sept ouvriers ont été tués et 13 blessés après que de l'eau s'est engouffrée dans un tunnel en construction à la suite d'un glissement de terrain dans le nord de l'Inde, ont indiqué vendredi les autorités. 

L'accident s'est produit jeudi soir dans l'État himalayen de l'Uttarakhand, où des ouvriers travaillaient sur le chantier d'un tunnel dans le cadre d'un projet hydroélectrique. Au moins trois personnes étaient toujours portées disparues vendredi matin tandis que 19 autres ont été secourues sur le site de la Tehri Hydro Development Corporation, une entreprise publique, a indiqué dans un communiqué l'autorité en charge de la gestion des catastrophes dans cet État.

Des vidéos partagées par les autorités locales montrent des secouristes équipés de lampes frontales utilisant des radeaux de fortune pour pénétrer dans la section inondée du tunnel afin de porter secours aux ouvriers portés disparus. L'Uttarakhand a été durement touché par de fortes pluies de mousson ces derniers jours.

Une région particulièrement sujette à ce type d'accident

 

Les accidents sur les grands chantiers d'infrastructures sont fréquents en Inde et les militants écologistes affirment que la multiplication des projets de développement a aggravé le nombre de catastrophes dans les régions himalayennes, particulièrement fragiles.

En juillet dernier, 20 personnes travaillant dans un tunnel en construction dans le cadre d'un projet de barrage hydroélectrique ont été tuées dans l'État himalayen du Sikkim, dans le nord-est du pays. En 2023, 41 ouvriers avaient été extraits après 17 jours d'un tunnel routier en construction qui s'était effondré dans l'État de l'Uttarakhand.

Des centaines de personnes ont été tuées dans des inondations et des glissements de terrain à travers l'Inde depuis le début en juin des pluies de mousson. Les scientifiques estiment que le réchauffement climatique augmente la fréquence et l'intensité de ces phénomènes météorologiques extrêmes. 

Avec AFP

 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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