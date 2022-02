Bilan très positif pour les BigMarket’ 2022 de BigMat

Après une édition 2021 100% digitale, BigMat rassemblait début février, à Mâcon et au Mans, ses 93 adhérents (représentant 307 points de vente sur tout le territoire) ainsi qu’une centaine de fournisseurs pour la nouvelle édition des BigMarket’, ses salons annuels d'achats.

Soutenir l’écosystème et bâtir l’avenir

Placé sous le signe des retrouvailles en présentiel, ce rendez-vous business très attendu qui témoigne chaque année du dynamisme et de la qualité de la relation entre les industriels-fabricants et les adhérents, s'est conclu par un volume global de commandes de 90 millions d'euros, en croissance de près de 25% par rapport à 2021.



Pour Fabio Rinaldi, Président du directoire de BigMat France :

« le succès des BigMarket’ en 2021 avait démontré l’évolution de notre réseau et son adaptation aux usages numériques. Cette année, nos adhérents, partenaires et collaborateurs étaient évidemment impatients de se retrouver et cette édition 2022 a tenu toutes ses promesses. Au-delà du record de commandes, il s’agissait de renforcer davantage nos liens avec nos partenaires et notre écosystème mais aussi de développer une vision commune pour adresser les grands enjeux de nos marchés. »

« L’occasion également de célébrer la croissance du groupement marquée par l’arrivée ces 24 derniers mois de 12 nouveaux adhérents pour un chiffre d’affaires de 1,15 milliard d’€. Une dynamique de croissance jamais observée en 40 ans. »

Les innovations plébiscitées par les adhérents

Parmi les temps forts de cette édition 2022, les Trophées de l'innovation, qui récompensent les meilleures innovations présentées par les fournisseurs partenaires, ont distingué :

Lamarque Sogy Bois, pour son innovation Yakisugi, une méthode japonaise traditionnelle de préservation du bois qui consiste à carboniser légèrement la surface du cèdre japonais pour en augmenter la durabilité, sa solidité et sa résistance au feu, aux intempéries ou encore aux parasites. Lamarque Sogy Bois importe le Yakisugi directement d’une scierie japonaise spécialisée dans la production de cèdre brûlé depuis presque 100 ans.

AVM Menuiseries, pour son innovation H3 Huisserie fin de chantier qui, contrairement aux huisseries traditionnelles, se pose sur cloisons et sols finis, évitant ainsi toutes les dégradations susceptibles d’intervenir pendant les travaux. Effectuée simplement en 10 minutes, la pose ne requière aucun consommable grâce à son système breveté de pinces qui permet une fixation mécanique.

Des BigMarket’ 2022 solidaires et ancrés dans les territoires

Proximité, solidarité, bienveillance, exemplarité : des valeurs constitutives de l’ADN de BigMat qui ont trouvé un écho à travers les actions solidaires déployées en marge de cette nouvelle édition.

À Mâcon tout d’abord, où BigMat a remis à l’association l’EPI San Priot, épicerie sociale et solidaire rhônalpine, les repas non consommés afin d’aider ses bénéficiaires en situation de précarité alimentaire. En complément, plus de 700m² de moquettes ont été données à des associations locales et sportives de la ville pour leur offrir une seconde vie.

Au Mans ensuite, où l’enseigne a fait don des repas non consommés à l’association locale Un repas pour tous, qui offre chaque dimanche soir, entre septembre et juin, un repas préparé aux plus démunis. Par ailleurs, sous l’impulsion du Parc des Expositions du Mans, les moquettes ont été récupérées pour être également recyclées.

Enfin, la totalité des présents et goodies offerts aux adhérents et participants ont été sélectionnés auprès de producteurs et acteurs économiques locaux.

