Réhabilitation de 190 logements collectifs à Bobigny : Un bardage métallisé en ALUCOBOND® A2 pour habiller les façades et moderniser l’écriture architecturale

Afin de poursuivre la valorisation de son patrimoine, la ville de Bobigny a souhaité réhabiliter, en particulier sur le plan énergétique, l’ensemble des bâtiments, situé entre l’avenue Jean Jaurès et l’allée des cerisiers, datant des années 70. Sous la maîtrise d’ouvrage de Seqens - France Habitation, le groupe Arcane architectes a réhabilité une résidence de 190 logements collectifs sur une surface de 12 350 m².

Afin de répondre aux diverses contraintes des lieux, la proposition portait sur trois points essentiels :



1. Uniformiser le traitement architectural au sein de la résidence pour assurer la cohérence au sein de l’ensemble immobilier par l’utilisation d’un nombre réduit de matériaux et de coloris. Afin de rompre la monotonie existante et l’effet de masse de la barre haute, deux types de parements sont apposés par alternance, surlignant le rythme existant. Le principe est maintenu sur les plots, où l’alternance crée un jeu de volumes.



2. Moderniser l’écriture et valoriser les bâtiments. Un soin particulier a été apporté dans le choix du bardage et de son calepinage afin de proposer un dessin contemporain, toutefois suffisamment sobre pour lui permettre de traverser les « effets de mode ».



La valorisation passe par l’utilisation de matériaux nobles, pérennes, et aux teintes sobres pour éviter un aspect « logement social » trop marqué : le bardage métallisé en ALUCOBOND® et l’enduit métallisé.



Le calepinage des façades a été réalisée très facilement et rapidement grâce à la solution HICAD-ALUCOBOND® de modélisation 3D. 4 550 m² de panneaux ALUCOBOND® A2 de la gamme sparkling ont été posés en cassettes et rivetés.

3. Traiter les désordres et pérenniser la réhabilitation. L’ensemble des actions visait à traiter les désordres sur le bâti et les dysfonctionnements d’usage, tels que la réparation des bétons et mise en œuvre de parements sur l’ensemble des façades isolées, la mise en œuvre de couvertines ou de bavettes en tête de tous les voiles ainsi que la pose de garde-corps cachant les nez de dalle, inclinés pour empêcher la halte et la nidification des pigeons et la pose de parements perforés (ventilés) au droit des «balcons-celliers ».