Bois’RENO : l’outil web pour réussir vos installations de chauffage bois

Publié le 18 février 2026

Dans un contexte de rénovation énergétique de plus en plus exigeant, Bois’RENO, accessible via Pro’Réno, apporte une réponse opérationnelle aux installateurs de chauffage au bois. Dimensionnement des équipements, estimation des consommations, édition de rapports : un outil pragmatique pour sécuriser les projets et améliorer la performance des installations.
Pourquoi utiliser Bois'RENO ?

Bois’RENO est une application conçue spécifiquement pour les installateurs de poêles et de chaudières à bois intervenant sur des projets de rénovation d’habitations individuelles. Elle permet notamment de :

  • Réaliser une étude complète de dimensionnement des appareils bois envisagés, adaptés à la configuration du logement et aux besoins réels des occupants ;
  • Générer des rapports de qualité à remettre aux clients ou intégrer à un dossier technique ;
  • Estimer les consommations de l’installation, un atout précieux pour argumenter les choix et orienter les décisions.

L’outil couvre une large gamme de configurations : chaudières à granulés ou à bûches, poêles à granulés ou à bûches, avec ou sans production d’eau chaude sanitaire.

Un outil pensé pour les artisans et les installateurs

Conçu pour être intuitif et utile au quotidien, Bois’RENO aide les professionnels à faire les bons choix dès la phase de conception et de dimensionnement, ce qui est primordial pour garantir une performance énergétique réelle et une satisfaction client optimale.

Une réponse adaptée aux défis de la rénovation énergétique

Bois’RENO s’inscrit dans l’écosystème de Pro’Réno, la plateforme ressource gratuite qui centralise des centaines d’outils techniques, guides, calepins et recommandations pour accompagner les professionnels dans leurs chantiers de rénovation énergétique.

Cette intégration est une force : elle permet de relier les spécificités du chauffage bois à un référentiel plus large de bonnes pratiques, couvrant l’isolation, la ventilation, les interfaces constructives ou encore les performances thermiques, contribuant ainsi à des opérations globalement performantes et conformes aux exigences réglementaires.

