Bois’RENO : l’outil web pour réussir vos installations de chauffage bois
Publié le 18 février 2026
Pourquoi utiliser Bois'RENO ?
Bois’RENO est une application conçue spécifiquement pour les installateurs de poêles et de chaudières à bois intervenant sur des projets de rénovation d’habitations individuelles. Elle permet notamment de :
- Réaliser une étude complète de dimensionnement des appareils bois envisagés, adaptés à la configuration du logement et aux besoins réels des occupants ;
- Générer des rapports de qualité à remettre aux clients ou intégrer à un dossier technique ;
- Estimer les consommations de l’installation, un atout précieux pour argumenter les choix et orienter les décisions.
L’outil couvre une large gamme de configurations : chaudières à granulés ou à bûches, poêles à granulés ou à bûches, avec ou sans production d’eau chaude sanitaire.
Un outil pensé pour les artisans et les installateurs
Conçu pour être intuitif et utile au quotidien, Bois’RENO aide les professionnels à faire les bons choix dès la phase de conception et de dimensionnement, ce qui est primordial pour garantir une performance énergétique réelle et une satisfaction client optimale.
Une réponse adaptée aux défis de la rénovation énergétique
Bois’RENO s’inscrit dans l’écosystème de Pro’Réno, la plateforme ressource gratuite qui centralise des centaines d’outils techniques, guides, calepins et recommandations pour accompagner les professionnels dans leurs chantiers de rénovation énergétique.
Cette intégration est une force : elle permet de relier les spécificités du chauffage bois à un référentiel plus large de bonnes pratiques, couvrant l’isolation, la ventilation, les interfaces constructives ou encore les performances thermiques, contribuant ainsi à des opérations globalement performantes et conformes aux exigences réglementaires.
Les tags associés
2024, une « année très compliquée » pour le CETIAT
Après avoir vu son chiffre d'affaires baisser de 1 % en 2024, le CETIAT vise une stabilité en 2025. Différents axes de travaux l'occuperont, de la PAC à la QAI.
Entretien du chauffage : comment rester en conformité ?
Ce nouveau guide aide les professionnels à entretenir les chaudières de 4 à 400 kW et à maîtriser les dernières exigences réglementaires du chauffage.
Rénovation énergétique : Pro’Réno éclaire les interfaces du bâti
La réussite d’une rénovation énergétique performante repose souvent sur le traitement précis des jonctions entre les corps d’état. Avec ses nouveaux calepins techniques dédiés aux interfaces sensibles,...
(Vidéo) Au salon ISH 2025, Viessmann affiche sa stratégie multimarques
Lieu de pélerinage pour les professionnels du génie climatique, le salon allemand ISH est un événement crucial pour le groupe allemand Viessmann Climate Solutions. Le spécialiste en solutions thermiques...