Rénovation énergétique : Pro’Réno éclaire les interfaces du bâti

Publié le 16 février 2026

La réussite d’une rénovation énergétique performante repose souvent sur le traitement précis des jonctions entre les corps d’état. Avec ses nouveaux calepins techniques dédiés aux interfaces sensibles, Pro’Réno propose aux professionnels du bâtiment des exemples de solutions illustrées et directement applicables sur chantier, pour fiabiliser la mise en œuvre en rénovation globale ou par étapes.
Des jonctions maîtrisées pour une performance durable

Dans les projets de rénovation énergétique, les points singuliers concentrent à la fois les risques de pathologies et les pertes de performance. Jonctions entre planchers, murs et menuiseries, continuité de l’isolation intérieure, étanchéité à l’air : autant de détails qui exigent une approche rigoureuse et partagée entre corps d’état.

C’est précisément sur ces interfaces que Pro’Réno apporte une valeur ajoutée décisive, à travers une série de calepins techniques illustrés, conçus pour accompagner les professionnels dans une mise en œuvre performante des solutions de rénovation.

Focus : la jonction ITI – plancher intermédiaire en rénovation globale

Parmi les ressources récemment mises en ligne, le calepin consacré à la jonction entre une isolation thermique par l’intérieur (ITI) et un plancher intermédiaire répond à une problématique fréquente en rénovation du bâti ancien. Il détaille pas à pas une solution adaptée aux planchers bois, garantissant la continuité de l’isolation et la limitation des ponts thermiques, tout en tenant compte des contraintes structurelles existantes.

Schémas explicatifs, séquençage des travaux et points de vigilance permettent aux entreprises de sécuriser ce détail constructif souvent sous-estimé, mais déterminant pour la performance globale du bâtiment.

Menuiseries : trois nouvelles ressources pour fiabiliser les interfaces entre l’isolation des mur et la menuiserie

En complément, Pro’Réno enrichit ses collections de trois calepins dédiés aux jonctions entre menuiseries et murs isolés par l’intérieur, couvrant différents cas de figure rencontrés sur le terrain :

  • Jonction menuiserie en applique avec tapée et ITI – rénovation globale : Cette ressource traite l’intégration des menuiseries posées en applique, en lien avec une isolation intérieure continue. Elle met l’accent sur la gestion des tapées, l’étanchéité à l’air et la continuité thermique au droit des tableaux.
  • Menuiserie en feuillure et mur isolé par l’intérieur – rénovation globale : Ce calepin s’adresse aux configurations traditionnelles de bâti ancien. Il propose une solution détaillée pour conserver la feuillure existante tout en assurant une interface performante entre menuiserie, isolation intérieure et parements.
  • Menuiserie en feuillure et ITI – rénovation par étapes : Pensé pour les chantiers réalisés en plusieurs phases, ce document accompagne les professionnels dans la gestion des interfaces lorsque l’isolation intérieure est mise en œuvre après le remplacement des menuiseries, sans compromettre la performance finale.

Une boîte à outils pensée pour le terrain

Avec ces nouvelles publications, Pro’Réno confirme son positionnement de plateforme technique opérationnelle, développée pour les acteurs de terrain en rénovation énergétique. Les ressources sont gratuites, accessibles en ligne et organisées par typologie d’interface, facilitant leur appropriation par les artisans, bureaux d’études et entreprises générales.

En apportant des réponses concrètes aux détails d’exécution, Pro’Réno contribue à élever le niveau de qualité des rénovations et à sécuriser l’atteinte des objectifs de performance énergétique.

