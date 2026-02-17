Podcast
L’Alliance pour la décarbonation du bâtiment officiellement lancée

Développement durable

Publié le 17 février 2026 à 17h00, mis à jour le 17 février 2026 à 17h21, par Nils Buchsbaum

Lancée le 3 février, l’Alliance pour la décarbonation du bâtiment veut être une plateforme de réflexion et de mise en commun des compétences au service de la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur.
© Adobe Stock

Le 3 février, l’Alliance pour la décarbonation du bâtiment a été officiellement lancée. Cette nouvelle coalition, qui rassemble des chercheurs, des entreprises, des collectivités, des associations se donne pour objectif de « fédérer l’ensemble des acteurs publics, privés et académiques de la filière du bâtiment pour accélérer la transition bas carbone du secteur du bâtiment en France», qui représente entre 15 et 25 % des émissions nationales de gaz à effet de serre.

Constituée sous le statut d’association loi 1901, l’Alliance pour la décarbonation du bâtiment est présidée par François Gemenne, politologue et co-auteur du sixième rapport du GIEC.

Son conseil d’administration réunit plusieurs acteurs majeurs du secteur, parmi lesquels Alliance HQE-GBC, Club de l’Amélioration de l’Habitat, Energer, France Ciment, GRDF, Leroy Merlin, Qualibat, Stop à l’exclusion énergétique, UNSFA ainsi que Vinci.

« Décarboner massivement et rapidement le bâtiment n’est plus une option : c’est devenu un enjeu géostratégique pour la France et pour l’Europe ; c’est une condition de réussite de la transition écologique et sociale. L’Alliance fournit enfin l’espace collectif qui manquait pour faire converger expertise scientifique, innovation industrielle et politiques publiques », a déclaré François Gemenne.

Des groupes de travail thématiques

 

 L’organisation annonce vouloir renforcer la mutualisation des connaissances et accélérer le déploiement de solutions opérationnelles afin de massifier la rénovation énergétique et de promouvoir les innovations bas carbone. Concrètement, l’Alliance pour la décarbonation du bâtiment structurera son action autour de plusieurs groupes de travail thématiques couvrant les principaux leviers de décarbonation : 

  • Les externalités positives du bâtiment bas carbone notamment l’amélioration de la santé, de la qualité de vie, de l’attractivité territoriale et de la valeur patrimoniale ;
  •  Les freins à la rénovation et solutions pour lever les blocages techniques, financiers et réglementaires ;
  •  Les financements de la transition pour une accessibilité, une stabilité et une attractivité accrues pour les ménages et les professionnels ; 
  • La confiance dans la filière pour une crédibilité et une assurance de l’ensemble des acteurs ; 
  • L’innovation et des démonstrateurs terrain, pour agir concrètement sur le bâti, sur le territoire ; 
  • La compétence et les formations pour aligner l’ensemble des acteurs aux nouveaux enjeux climatiques, techniques et économiques.
