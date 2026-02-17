KOPRO : optimiser les aides à la rénovation énergétique

Face à la complexité croissante des démarches administratives pour obtenir des aides publiques à la rénovation énergétique, KOPRO lance kopro.pro, une plateforme dédiée à l’accompagnement complet des dossiers MaPrimeRénov’ et Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).

Avec plus de 20 ans d’expérience et plus de 1 000 dossiers validés, KOPRO se positionne comme un partenaire de confiance pour les particuliers, copropriétés, SCI et professionnels du bâtiment.

La solution permet de sécuriser chaque étape : diagnostic initial, constitution du dossier, dépôt, suivi et optimisation des subventions disponibles pour des travaux d’isolation, chauffage, ventilation ou rénovation globale.

Grâce à kopro.pro, les porteurs de projets gagnent du temps, évitent les erreurs et maximisent leurs chances d’obtenir les aides financières essentielles dans le cadre de la transition énergétique.

Pour en savoir plus, appelez-nous ou découvrez la solution en ligne.

