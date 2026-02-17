Les deux organisations unissent leurs expertises et vont mettre en commun leurs ressources, leurs de données et leurs capacités d’analyse.

Le 11 février, l’AIMCC (Association des industries des produits de construction) et INOHA (Association professionnelle des industriels du Nouvel Habitat) ont officialisé la signature d’une convention de partenariat destinée à « favoriser une meilleure compréhension des enjeux sectoriels, une coordination efficace sur les sujets d’intérêt commun et une représentation cohérente de la filière ».

Alors que le secteur fait face à d’importants défis environnementaux, réglementaires et économiques, cet accord entre l’AIMCC, qui regroupe 36 fédérations de fabricants de produits (matériaux, composants et équipements et systèmes) entrant dans la construction représentant près de 7 000 entreprises, et INOHA, fédérant 250 entreprises industrielles fabricantes de produits manufacturés, doit permettre de structurer davantage leurs échanges et d'instaurer une nouvelle dynamique de travail entre les deux organisations.

« L’AIMCC se réjouit de ce partenariat stratégique avec INOHA qui va permettre de partager, croiser et mutualiser nos expertises et ressources, de mieux anticiper les transformations de notre filière construction et aménagement et de répondre ainsi aux forts enjeux environnementaux, réglementaires et économiques qu’elle doit relever », s'enthousiasme Philippe Gruat, président de l’AIMCC.

La coopération engagée entre l’AIMCC et INOHA doit ainsi reposer sur « la complémentarité des expertises au sein des groupes de travail de l’AIMCC », structure à laquelle INOHA devient adhérente, précise le communiqué.

Un dialogue stratégique régulier, l’organisation d’événements et des publications communes

« Cette convention vient formaliser une dynamique de coopération naturelle qui répond aux défis actuels de la filière construction et aménagement. En signant cette convention, INOHA renforce sa capacité à éclairer les enjeux, à construire des positions partagées et à peser collectivement au service de nos entreprises adhérentes », déclare Jean-Luc Guéry, président d'INOHA.

Les deux organisations prévoient la mise en commun de ressources, de données et de capacités d’analyse. Leur partenariat s’appuiera également sur un dialogue stratégique régulier ainsi que sur l’organisation d’événements, de productions et de publications communes.

Les deux organisations affirment partager une même ambition : « soutenir et valoriser l'industrie des produits de construction, de renforcer sa compétitivité et de contribuer à une filière innovante, responsable et performante ».