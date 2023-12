Bouyer Leroux : Naturellement bas carbone

Attaché à ses valeurs et ses origines coopératives (profil d’industriel long termiste, transparence, client placé au coeur de la stratégie, qualité et innovation, droits et devoirs, respect, partage), le groupe s’est développé à 50 % par croissance organique et 50 % par croissance externe.

Ces dernières années, le rythme soutenu d’acquisitions et de développement d’activités nouvelles a notamment répondu à l’objectif stratégique de développement durable et équilibré du Groupe (solutions permettant de construire et rénover un habitat éco-performant, diversification neuf/rénovation, collectif/maison individuelle, structure et équipement intérieur ou extérieur des logements).

Il y a 10 ans, Bouyer Leroux réalisait 80 % de son chiffre d’affaires dans la construction de logements neufs.

Au terme de l’exercice clos le 30 septembre 2023, la part de la rénovation dans le chiffre d’affaires total du Groupe est égale à celle de la construction neuve.

