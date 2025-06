Le groupe Bouyer Leroux annonce l’acquisition de l’entreprise Storipro, spécialisée dans les moustiquaires et stores sur-mesure, et basée au sud-ouest de Toulouse. La marque sera rattachée à Soprofen.

En cette fin mai, le groupe Bouyer Leroux annonce avoir racheté l’entreprise Storipro.

Une entreprise spécialisée dans les moustiquaires et stores sur-mesure

Cette dernière a été créée en 2002 par Thierry Jabaudon à Cazères (31). Elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de moustiquaires et de stores (intérieurs et extérieurs) sur-mesure à des clients professionnels.

Dans le détail, elle propose des moustiquaires battantes, fixes, à zip et coulissantes, enroulables et plissées. Côté stores, ils peuvent être à cassette d’intérieur, à bandes verticales, enrouleurs ou vénitiens.

En termes de chiffres clés, l’entreprise compte une quinzaine de salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros en 2024, en majorité via son site internet.

Sur son site de Cazères, à 55 kilomètres au sud-ouest de Toulouse, l’entreprise dispose de trois bâtiments modernes hébergeant un centre de débit automatique, un stockage de toiles, un atelier de confection, un atelier d’assemblage et une unité de thermolaquage.

Avec cette acquisition, l’entreprise Storipro sera intégrée au pôle Métier des fermetures pour l’habitat du groupe, sous la direction générale de Soprofen.



Pour rappel, le groupe Bouyer Leroux compte environ 2 050 salariés et un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : ©Bouyer Leroux