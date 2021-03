BOUYER LEROUX

Le mono’mur en terre cuite, à la fois porteur et isolant, trouve sa place dans les démarches RT 2012 et Haute Qualité Environnementale. Il bénéficie à la fois d’une résistance thermique élevée et d’une forte inertie. En outre, il bénéficie d’un avis favorable du CSTB sur ses caractéristiques environnementales et sanitaires.