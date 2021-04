Depuis sa création, en 1991, CEDEO, enseigne spécialisée sanitaire, chauffage, plomberie et aménagement de la salle de bain, entretient une relation privilégiée avec les professionnels. L'enseigne les accompagne à chaque instant afin de leur simplifier le quotidien, de les aider à mener à bien leurs chantiers et à développer leur business.

30 ans, ça se fête! À cette occasion, CEDEO crée l'événement dans ses agences qui, depuis le 1er avril, affichent la signature : « Fiers de vos succès depuis 30 ans ». Plusieurs temps forts sont prévus parmi lesquels, une campagne de communication multi-canal, des animations et des jeux-concours sur les réseaux sociaux et en agence. Enfin, une édition spéciale du catalogue 2021 marque cet évènement.

Des professionnels au coeur de la relation depuis 30 ans

Depuis 30 ans, CEDEO accompagne chaque jour les artisans dans leur quotidien et dans la réussite de leur activité. Porté par le succès de son projet d'entreprise « Préférence 2025 », CEDEO affirme son ambition d'accompagner ses clients sur un marché complexe qui connaît de profondes mutations, à travers trois enjeux majeurs : faire gagner du temps aux professionnels ; accélérer leur montée en compétence et les aider à développer leur business.

CEDEO souhaite ainsi, plus que jamais, cultiver la fierté d'appartenance à l'enseigne et être le moteur de la valorisation des métiers et des savoir-faire de ses clients.

<< Fiers de vos succès >> : une campagne multicanale autour de l'attachement et de la fidélité

CEDEO fête 30 ans d'étroite collaboration avec les professionnels. Dans ses 450 points de vente l'enseigne multiplie les festivités et dévoile une campagne d'activation in-store et out-store online qui se concrétise à travers :

Des jeux concours sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Youtube, incitant les artisans à taguer leurs collègues sur le thème « Fiers de vos succès depuis 30 ans » et mettant ainsi en avant la fierté et le succès des artisans.

La rédaction-conception et le déploiement de contenus utiles aux professionnels dans le catalogue et sur les réseaux sociaux à travers des conseils d'experts CEDEO; des portraits de pros inspirants sur Facebook ; les plus beaux gestes des métiers des artisans; des staries sur Instagram.

Des actions de communications terrains avec, notamment, des cartes à gratter distribuées en agences pour gagner des milliers de cadeaux chaque jour.

Des Box collectors, comprenant un catalogue, un polo, une casquette, une paire de genouillères, une paire de gants, un caleçon "sourire du plombier », à destination des ambassadeurs de l'enseigne. Pour cela, CEDEO s'est associé à la société le « Sourire du Plombier» qui a créé une gamme de sous-vêtements pour tous ceux qui doivent se baisser dans leur activité quotidienne.

Véritables ambassadeurs de la marque, les experts CEDEO jouent le jeu et accompagnent plus que jamais les professionnels dans leur succès !

Catalogue CEDEO 2021, l'outil essentiel des professionnels aux couleurs des 30 ANS

Pour célébrer ses 30 ans, CEDEO lance une édition inédite de son catalogue axée sur la relation de confiance existante entre l'enseigne et les artisans. Conçu comme un véritable outil de travail pour accompagner les plombiers, chauffagistes, professionnels du bâtiment sur tous leurs chantiers, il regroupe l'ensemble des informations nécessaires à la réussite d'un projet à travers plusieurs rubriques : sanitaire, chauffage et climatisation, plomberie, outillage et équipement, droguerie et fixation, pièces de rechange, etc.



Il offre une prise en main rapide et une recherche d'information simplifiée avec un index par marques et par mots-clés afin de gagner du temps et d'être plus efficace.



Il dévoile de nombreuses nouveautés produits comme la nouvelle colonne de douche thermostatique de Hansgrohe, le mitigeur lavabo d'Alterna, la chaudière murale gaz à condensation d'Ariston, la couronne PVDF de Technaflon ou encore le plancher chauffant d'Altech.



Ce catalogue regorge également de conseils pros et de nombreux services: choix du matériel, réglementation, conseils produits ... Plus de 60 conseils techniques sont divulgués au fil des pages du catalogue.

