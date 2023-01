La gamme EDILTECO Green

Les économies d’énergies, la durabilité, l’empreinte environnementale et sociale de l’entreprise ont toujours été des préoccupations et valeurs intrinsèques au Groupe EDILTECO® et ses filiales.

L’introduction récente sur le marché du POLITERM® R et le lancement de CarbonCure donnent l’impulsion à l’émergence de la gamme Green.

La nouvelle gamme EDILTECO® Green a un seul fil conducteur : la durabilité.

Pour ce faire, les produits de la gamme GREEN sont des solutions issues d’un processus de production vertueux et dont le concept implique la recyclabilité, la durabilité et les économies d’énergies.



Les produits de la gamme GREEN, élaborés à base de PSE, contiennent 100 % de PSE recyclé ; ainsi, les billes ne sont pas vierges mais regranulées, issues d’un processus de recyclage interne à EDILTECO®.

La qualité des produits dépend tout d’abord de la bille de PSE : elle doit en effet être « à alvéoles fermées » afin de garantir son imperméabilité absolue qui donne la stabilité au mélange et ses caractéristiques techniques certifiables et constantes.

En outre, la prérogative absolue de tous les produits EDILTECO®, est que les billes soient non absorbantes.



Plusieurs années de recherche ont permis le développement d’une solution respectueuse de l’environnement et dotée d’une même efficacité. À l’appui d’un procédé spécial, des chutes de PSE vierge sélectionnées (par exemple panneaux pour ETICS, entrevous, etc.) sont traitées, « décortiquées » et ramenées à leur structure d’origine.

Grâce à cette procédure les billes ne sont pas abîmées et restent donc intactes, continuant à garantir leur non absorption et par conséquent leur performance.



La qualité des produits est inaltérable, mais désormais le Groupe offre la possibilité, non seulement de continuer à réduire les émissions de CO 2 grâce à l’efficacité des produits, mais aussi à limiter et réduire la quantité de déchets en circulation, tout en réduisant dans le même temps la production de nouveaux matériaux et les émissions de CO 2 inhérentes.



EDILTECO® réduit la consommation énergétique des bâtiments à travers l’isolation et respecte l’environnement en utilisant comme isolants des matériaux issus du recyclage de déchets.