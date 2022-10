Champagne Maison Roederer : un comptoir HIMACS en majesté

Les cuvées de la Maison Louis Roederer, l’une des dernières grandes maisons de champagne familiale et indépendante, naissent de la confrontation entre équilibre, tradition et talents. Pour le nouveau salon de dégustation et le hall d’accueil des caves, le cabinet d’Architecture APB INGENIERIE, en charge du projet en partenariat avec Alexandra Kalinine, décoratrice d’intérieur et Thomas Beauclair, designer, ont fait appel à la Menuiserie Kieffer pour la réalisation du bar et des aménagements, laquelle s’est naturellement tournée pour la conception du bar vers HIMACS, le matériau qui réconcilie tradition et modernité.

Lorsque l’on pénètre dans le salon de dégustation, tout n’est que lumière et pureté cristalline, avec en majesté, le bar, en forme de fer-à-cheval, en HIMACS, dans un subtil mariage de blanc, grège et doré.



Pour la Menuiserie Kieffer, HIMACS s’est imposé « pour ses qualités intrinsèques, la non-porosité du matériau, sa douceur et sa capacité à se thermoformer en 3D avec des rayons serrés, et d’être assemblé sans joints visibles. »

Le bar semble être taillé en un seul bloc, avec le plateau, la jupe du bar, mais également la descente en joue de la piste de bar. Une délicate touche en laiton, sur le pourtour du bar, ajoute la touche précieuse en phase avec les flacons de la Maison. Parfaitement intégrés sans rupture esthétique, dans le plan de travail côté serveur, l’évier, ainsi que, sous le bar, les meubles et les réfrigérateurs.



La principale contrainte a été la forme cintrée et conique laquelle a nécessité la création de moule et contre moule, afin de mettre en forme le matériau. La jupe du bar, en forme de tulipe, assemblée sans joints visibles, achève l’ensemble pour en donner son aspect monobloc.

Pour la menuiserie Kieffer « ce type de projet a imposé beaucoup de rigueur pour un résultat à l’image de la Maison Roederer. Chaque élément en HIMACS a dû être usiné, thermoformé et assemblé avec une grande précision, pour pouvoir donner un rendu irréprochable surtout avec des éclairages affleurants. »



Pour ce lieu à fort trafic, HIMACS est le matériau idéal, particulièrement pour des surfaces à fort contact, comme ici le vin, les verres et bouteilles, où l’hygiène et la propreté sont sans concession. Il s'agit d'un matériau à l’abri des dommages du temps, particulièrement robuste, durable, résistant aux taches et facile à nettoyer.



Des lignes pures, des finitions parfaitement lisses, un toucher doux et soyeux, pour ce bar sculptural qui se fond parfaitement dans l’ensemble et fait écho aux meubles laqués incrustés de laiton reproduisant le monogramme de la Maison, et de vitrines également en laiton.

Crédits Photos : © Enzo Orlando

Pour en savoir plus exit_to_app