Maîtriser l’isolation thermique et l’apport d’énergie solaire est la clé pour que cet espace soit accueillant en toute saison et peu énergivore. Dans ce cadre, Saint-Gobain développe des solutions adaptées à l’emplacement géographique et à l’orientation de la véranda.



Pour limiter les inconvénients d’un rayonnement solaire trop intense, Saint-Gobain a développé le double vitrage PLANISTAR SUN qui apporte une belle luminosité, tout enminimisant la chaleur excessive. Il est préconisé pour les façades Sud et Ouest, particulièrement ensoleillées. La gamme COOL-LITE, à plus forte protection solaire, est recommandée pour les vérandas les plus exposées en été.