SAINT GOBAIN GLASS

Aujourd'hui, la véranda est une pièce à part entière qui permet d’agrandir la surface habitable, de prolonger sa maison dans la nature et de profiter d’un maximum de lumière naturelle. Longtemps délaissée en tant que pièce à vivre à cause du manque d’isolation thermique en hiver et des surchauffes en été, elle est aujourd’hui tendance grâce aux performances des vitrages qui rendent la véranda agréable en toute saison.