Trouver de nouveaux chantiers, sans passer son temps à prospecter

Pour un professionnel du bâtiment, développer son activité passe forcément par la recherche de nouveaux clients. Mais lorsque les journées sont déjà bien remplies entre les chantiers, les devis, les déplacements et la gestion de l’entreprise, prospecter peut rapidement devenir une contrainte.

La difficulté n’est d’ailleurs pas seulement de trouver des prospects. Il faut surtout trouver les bons projets, ceux qui correspondent à son métier, à sa zone d’intervention et aux chantiers que l’on souhaite réellement réaliser.

C’est à partir de ce constat que helloArtisan a développé helloLeads, une solution qui permet aux professionnels du bâtiment de reprendre la main sur leur prospection.

Et si vous choisissiez vous-même vos prospects ?

Plutôt que de recevoir des demandes sans forcément pouvoir sélectionner celles qui correspondent à leur activité, les professionnels peuvent consulter les projets de travaux disponibles et choisir directement les prospects qu’ils souhaitent contacter.

Le principe est simple.

Le professionnel indique son activité et sa zone d’intervention, consulte les demandes qui peuvent l’intéresser, puis sélectionne les projets qu’il souhaite contacter.

Il ne s’agit donc pas de multiplier les contacts à tout prix, mais de choisir les opportunités qui ont du sens pour son entreprise.

Un électricien n’a pas les mêmes besoins qu’un couvreur. Une entreprise spécialisée dans la rénovation intérieure ne recherche pas nécessairement les mêmes chantiers qu’un professionnel de la menuiserie.

Avec helloLeads, chacun peut donc orienter sa prospection en fonction de son propre métier et de ses objectifs.

Votre métier. Votre zone. Vos prospects.

Le professionnel garde la main

C’est le principe central de helloLeads : le professionnel reste maître de ses choix.

Il peut sélectionner les demandes qui correspondent à ses compétences, à son secteur géographique et à sa capacité à prendre de nouveaux chantiers.

Cette approche permet également de mieux maîtriser son budget de prospection.

Plutôt que de s'engager sur un abonnement ou sur une durée déterminée, le professionnel achète uniquement les crédits dont il a besoin et les utilise lorsqu’il souhaite contacter de nouveaux prospects.

Et avec les packs de crédits, le coût par lead peut descendre jusqu’à 39,95 € HT.

Une façon plus souple d’intégrer la prospection dans son quotidien.

Des demandes de travaux de particuliers à découvrir

helloLeads permet aux professionnels d’accéder à des demandes déposées par des particuliers qui souhaitent réaliser des travaux.

Rénovation, amélioration de l’habitat, équipements, aménagements ou travaux spécialisés : les besoins peuvent concerner de nombreux métiers du bâtiment.

Pour le professionnel, l’intérêt est de pouvoir consulter les projets disponibles et de décider lui-même lesquels méritent son attention.

Cette sélection peut être particulièrement intéressante pour les entreprises qui cherchent à développer certaines prestations, à intervenir sur une zone géographique précise ou simplement à maintenir un flux régulier de nouvelles opportunités.

Une solution qui s’adapte au rythme de l’entreprise

Dans le bâtiment, l’activité peut évoluer rapidement.

Une entreprise peut avoir un planning complet pendant plusieurs semaines, puis chercher de nouveaux chantiers quelques temps plus tard. Un artisan peut également souhaiter développer une nouvelle activité ou intervenir davantage dans une zone géographique particulière.

La prospection doit donc pouvoir s’adapter à cette réalité.

Avec helloLeads, il n’est pas nécessaire de prévoir un engagement sur plusieurs mois. Le professionnel achète les crédits dont il a besoin et les utilise à son rythme.

Pas d’abonnement. Pas de durée imposée.

Les crédits restent disponibles et peuvent être utilisés lorsque de nouvelles opportunités correspondent aux besoins de l’entreprise.

Moins de temps consacré à la recherche de clients

La prospection reste indispensable au développement d’une entreprise, mais elle peut prendre beaucoup de temps lorsqu’elle repose uniquement sur la recherche manuelle de nouveaux clients.

Identifier des prospects, vérifier qu’ils recherchent réellement un professionnel, déterminer si le projet correspond à son activité et essayer de les contacter représente un investissement important pour un artisan ou une petite entreprise.

Avec helloLeads, une partie de cette recherche est simplifiée.

Le professionnel peut directement consulter des demandes de travaux et se concentrer sur les projets qui correspondent à son activité.

L’objectif est simple : passer moins de temps à chercher des opportunités et davantage de temps à travailler sur les projets qui l’intéressent.

Une prospection plus ciblée

Toutes les demandes de travaux ne sont pas nécessairement intéressantes pour tous les professionnels.

La localisation, le type de travaux, les compétences nécessaires ou encore la disponibilité de l’entreprise peuvent influencer la décision de contacter ou non un prospect.

Le fait de pouvoir choisir ses projets permet donc d’adopter une démarche plus ciblée.

Pour un professionnel qui souhaite développer son activité dans son secteur, cette possibilité de sélectionner les demandes peut également faciliter la recherche de chantiers localement.

L’idée n’est pas de contacter davantage de prospects. C’est de pouvoir choisir ceux que l’on souhaite réellement contacter.

Une autre façon de développer son carnet de commandes

Le bouche-à-oreille, les recommandations des anciens clients, le référencement sur Internet ou encore les réseaux sociaux restent des leviers importants pour les entreprises du bâtiment.

Mais lorsqu’un professionnel souhaite accélérer son développement ou sécuriser davantage son activité, disposer d’une source complémentaire de prospects peut être un véritable atout.

helloLeads s’inscrit dans cette logique.

La solution permet aux professionnels de découvrir de nouvelles demandes de travaux, de sélectionner les projets qui correspondent à leur activité et de contacter les prospects qu’ils ont eux-mêmes choisis.

Une démarche particulièrement adaptée aux professionnels qui souhaitent rester autonomes dans leur prospection.

Vous choisissez vos projets, à votre rythme

La promesse de helloLeads tient finalement en quelques mots :

Vous choisissez. Vous contactez. Vous développez.

Le professionnel reste libre de sélectionner les projets qui l’intéressent, d’acheter uniquement les crédits dont il a besoin et de les utiliser à son rythme.

Il peut ainsi adapter sa prospection à son activité, à sa zone d’intervention et à ses objectifs commerciaux.

Pour les professionnels du bâtiment qui souhaitent trouver de nouveaux chantiers sans s’engager dans une formule d’abonnement, helloLeads propose une approche simple : vous gardez la main sur les prospects que vous choisissez de contacter.

Découvrez helloLeads

Vous êtes artisan, entrepreneur ou dirigeant d’une entreprise du bâtiment et vous souhaitez développer votre activité ?

Découvrez les demandes de travaux disponibles et choisissez vous-même les prospects qui correspondent à votre métier et à votre zone d’intervention.

Votre métier. Votre zone. Vos prospects.

Pour en savoir plus exit_to_app