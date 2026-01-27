Jean-Sébastien Leoni est nommé directeur général délégué de NGE, avec pour mission de piloter les finances, la transformation interne et la croissance du groupe.

Le groupe NGE (Nouvelles Générations d’Entrepreneurs) annonce la nomination de Jean-Sébastien Leoni, 55 ans, au poste de directeur général délégué. Dans ses nouvelles fonctions, il aura notamment pour mission de « piloter la direction financière, les grands projets de transformation interne des fonctions supports (directions des systèmes d’informations et juridique) au bénéfice des opérations et les projets stratégiques de croissance externe », précise le groupe dans son communiqué.

Diplômé d’expertise comptable, commissaire aux comptes et titulaire d’un MBA du Babson College, à Boston (États-unis), Jean-Sébastien Leoni entame sa carrière au sein du cabinet Arthur Andersen qui intègre Ernst & Young en 2002, où il accède au rang d’associé en 2008.

Entré chez NGE en 2009, il prend en charge la direction administrative et financière du groupe, avec un rôle clé dans la structuration des relations avec les partenaires financiers et les investisseurs. Trois ans plus tard, il est nommé directeur général adjoint et rejoint le comité exécutif, où il élargit progressivement son périmètre de responsabilités.

30 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires cible de 6,3 milliards d’euros à l’horizon 2028

Il supervise aujourd’hui les fonctions financières, juridiques et assurantielles, les systèmes d’information, la stratégie RSE ainsi que la direction des projets stratégiques, créée en 2025. Membre du Conseil stratégique de NGE depuis 2021, Jean-Sébastien Leoni participe activement aux orientations de long terme du groupe.

En tant que directeur administratif et financier du groupe présent dans une vingtaine de pays, Jean-Sébastien Leoni a contribué au renforcement des relations de NGE avec l’ensemble de ses partenaires financiers.

Ces deux dernières années, il a joué un rôle structurant dans la stratégie de développement du groupe, notamment à l’occasion de deux opérations de croissance externe majeures : en 2024, NGE a procédé à l’acquisition de Sade, spécialiste du cycle de l’eau et fin 2025, le groupe a finalisé le rachat de Saceem, leader de la construction en Uruguay, ouvrant de nouvelles perspectives de développement en Amérique latine.

Référent du groupe sur les enjeux de responsabilité sociétale, Jean-Sébastien Leoni devra « porter également au plus haut niveau les enjeux liés à la transition écologique, qui structurent désormais l’ensemble du business plan de NGE ». Ces orientations s’inscrivent dans la trajectoire de développement du groupe, qui vise plus de 30 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires cible de 6,3 milliards d’euros à l’horizon 2028.

Par Nils Buchsbaum