AERO CIME : la solution EDILIANS pour l'étanchéité des toitures en pente

Une étanchéité complémentaire adaptée aux toitures les plus exigeantes

Conditions climatiques contraignantes, ouvrages complexes, altitude : assurer durablement la protection d'une toiture en pente impose de prendre en compte des configurations très différentes. Avec l’AERO CIME, EDILIANS propose un procédé d'étanchéité complémentaire de sous-couverture sous ATEx, adapté aussi bien aux projets neufs qu'à la rénovation, en plaine comme en montagne jusqu'à 2 000 mètres d'altitude.

Sa membrane HPV assure l'étanchéité à l'eau tout en restant perméable à la vapeur d'eau, contribuant ainsi à la bonne gestion de l'humidité sous toiture. Elle peut notamment répondre aux configurations dans lesquelles les petits éléments de couverture, tels que les tuiles, tavaillons ou lauzes, ne suffisent pas à assurer seuls une protection complète. Le procédé permet également de traiter certains cas d'abaissement de pente avec les tuiles terre cuite EDILIANS, sous réserve de validation par le bureau d'études.

Une mise en œuvre pensée pour faciliter le chantier

L’AERO CIME a également été développé pour simplifier le travail des professionnels. Sa mise en œuvre à froid, sans surchauffe ni outil thermique, facilite et sécurise la pose. Proposée en rouleaux légers de 65 m², la membrane peut être posée sur chevrons ou fermettes avec un entraxe maximum de 90 cm en plaine, ou sur supports continus directement au contact de l'isolation ou du platelage en montagne.

La version AERO CIME DBA intègre des bandes adhésives permettant de fiabiliser et d'accélérer le traitement des recouvrements. La membrane est par ailleurs conçue pour résister aux UV, à la chaleur et aux intempéries et peut rester exposée jusqu'à un mois à ciel ouvert.

Un système complet pour traiter les points singuliers

Plus qu'une membrane, l’AERO CIME s'accompagne d'une gamme d'accessoires dédiés au traitement des différents points singuliers de la toiture : bandes et rubans d'étanchéité, lé de raccordement, fourreau de ventilation ou encore kit de raccordement pour fenêtres de toit. L'objectif est de proposer un système cohérent pour assurer la continuité de l'étanchéité sur l'ensemble de la toiture.

Enfin le procédé bénéficie d'une garantie de 10 ans. Une solution qui vient compléter l'offre EDILIANS pour répondre aux exigences techniques des toitures en pente, de la plaine aux environnements de montagne.

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