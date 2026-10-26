La métamorphose du Haras d’Hennebont par K Architectures consiste en un projet respectueux du contexte historique intégrant divers enjeux contemporains.

Durabilité, modularité et valorisation des savoir-faire locaux sont les mots d’ordre d’une architecture sensible qui porte la signature subtile de K Architectures. Au cœur du Morbihan, le Haras national d’Hennebont déploie un vaste ensemble patrimonial, dont l’histoire est intimement liée à celle de l’élevage équin français.

Une mixité d'usages

Fondé au XVIIe siècle, ce site remarquable conjugue bâtiments historiques, paysages structurés et usages contemporains. L’intervention méticuleuse s’inscrit dans ce contexte délicat et répond avec brio aux problématiques de la réactivation d’un patrimoine tout en accompagnant sa mutation sans en altérer la mémoire.

Plutôt qu’un geste spectaculaire, Karine Herman et Jérôme Sigwalt, les fondateurs de K Architectures, ont privilégié, comme à leur habitude, une stratégie d’intervention mesurée, attentive aux strates existantes. De ce fait, le projet repose sur une lecture fine du site, de ses hiérarchies spatiales et de ses continuités. Les bâtiments, souvent hétérogènes dans leurs époques et leurs usages, sont abordés comme un ensemble cohérent à révéler. Une attitude qui se traduit par une économie de moyens et une précision dans les choix constructifs.

©Yon de Poncins

Néanmoins, l’un des enjeux majeurs consistait à adapter les structures anciennes aux nouveaux usages. Une gageure que les architectes ont traitée avec une grande adresse.

Espaces d’accueil, lieux d’exposition, équipements dédiés aux pratiques équestres ou aux événements culturels... À un programme qui impose une certaine flexibilité, K Architectures a répondu par des dispositifs réversibles ainsi que des insertions contemporaines à la fois identifiables mais discrètes. Le projet ne cherche pas à imiter l’existant, mais à dialoguer avec lui par contraste maîtrisé.

Une cohabitation des époques

Les interventions utilisent des matériaux sobres et pérennes comme le bois, l’acier Corten et le verre. Leur mise en œuvre souligne la logique constructive des ajouts sans entrer en compétition avec la matérialité historique des maçonneries. Les nouvelles structures s’inscrivent dans les volumes existants ou viennent délicatement s’y adosser. Cette cohabitation des époques constitue l’un des fils conducteurs du projet.

©Yon de Poncins

Dans ce projet imprégné d’histoire, le rapport au paysage est également central. Le haras ne se limite pas à ses bâtiments, il s’étend dans un parc où les circulations, les alignements et les perspectives participent pleinement à la composition générale. Le projet réorganise les parcours, clarifie les accès et renforce la lisibilité des différentes entités. Les aménagements extérieurs prolongent ainsi le travail architectural, dans une approche globale du site.

Au-delà des aspects formels, le projet interroge la notion même de patrimoine. Il ne s’agit non seulement de conserver avec l’existant, mais de transmettre en le transformant. Le Haras d’Hennebont devient ainsi un espace hybride, témoin d’un passé et support d’usages contemporains.

L'identité du lieu respectée

L’intervention tout en délicatesse permet d’éviter la muséification tout en valorisant l’identité du lieu. De même, le projet vient renforcer la dimension culturelle du site à travers la réhabilitation qui a permis de valoriser les éléments patrimoniaux comme par exemple la mise en valeur des toitures en ardoise et des façades en pierre. Des espaces muséographiques, ouverts au public, ont été intégrés à l’ensemble pour faire découvrir l’histoire du haras, ses savoir-faire et son rôle dans la région.

©Yon de Poncins

K Architectures propose ici une architecture de l’attention, où chaque intervention semble calibrée au plus juste. Le projet ne cherche ni à effacer le temps ni à le surjouer. Il s’inscrit dans une continuité, tout en introduisant des éléments capables d’accompagner les évolutions futures. En cela, il offre une réponse pertinente aux enjeux actuels de réhabilitation du patrimoine, entre respect, adaptation et projection. Dans un contexte où de nombreux sites historiques peinent à trouver un second souffle, le Haras national d’Hennebont apparaît comme un exemple de reconversion intelligente.

L’architecture y joue un rôle de médiation, révélant les qualités du lieu tout en ouvrant de nouvelles possibilités d’usage. Une manière, finalement, de faire du patrimoine non pas un héritage figé, mais une ressource active.

