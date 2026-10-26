Eiffage négocie la cession du stade Pierre-Mauroy au LOSC Lille

Eiffage est entré en négociations exclusives avec le club lillois pour lui céder les sociétés chargées de l’exploitation du stade de Villeneuve-d’Ascq. L’opération s’accompagne d’un accord prévoyant le règlement d'un contentieux de 24 millions d’euros de loyers impayés auprès de la Métropole européenne de Lille.

Eiffage a annoncé mercredi 21 octobre être entré en « négociation exclusive » avec le LOSC Lille en vue de lui céder, au premier semestre 2027, l’exploitation du stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq (Nord). Le club de football lillois, résident de l’enceinte depuis sa construction, devrait reprendre la totalité du capital des sociétés chargées de son entretien, de sa maintenance et de son exploitation, ainsi que de ses espaces annexes. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

Le groupe de BTP, d’infrastructures et de concessions de transport précise que le projet reste soumis « à l’obtention des autorisations contractuelles et légales requises ». Les salariés et les instances représentatives du personnel des entités concernées seront informés ou consultés conformément aux dispositions légales.

Début octobre, la Métropole européenne de Lille (MEL), propriétaire du stade, avait confirmé le principe de cette opération. Le LOSC, repris en décembre 2020 par le fonds d’investissement luxembourgeois Merlyn Partners, doit acquérir les parts détenues par Eiffage et ses filiales dans Elisa, la société chargée de l’exploitation de l’enceinte, via Lille Arena SAS.

L’objectif est de permettre au club d’assurer lui-même l’exploitation commerciale et technique de la Décathlon Arena, autre nom du stade Pierre-Mauroy.

« La MEL donne son accord à cette opération, sans que les termes du PPP (partenariat public-privé) ne soient modifiés », avait déclaré son président, Eric Skyronka, à l’AFP.

Le LOSC règlera 24 millions d’euros d’impayés

En devenant exploitant du stade, le Losc pourra percevoir les recettes générées par l’ensemble des événements organisés dans cette enceinte de 50 000 places. Outre les rencontres de football, le stade de Villeneuve-d’Ascq accueille des compétitions d’autres disciplines sportives et des concerts.

L’opération s’accompagne d’un accord destiné à mettre fin au contentieux opposant le club à la MEL au sujet de loyers impayés depuis plusieurs années. Le Losc contestait notamment les conditions d’utilisation de l’équipement.

« Nous sortons de ce contentieux par le haut, dans l'intérêt de la MEL et de l'avenir de la Décathlon Arena. Le LOSC va solder l'intégralité de ses loyers impayés, soit 24 millions d'euros, à la MEL », avait indiqué Eric Skyronka. « C'est un accord équilibré, qui permet de tourner la page du contentieux tout en sécurisant l'avenir du stade ».

Le président de la MEL avait également précisé que le rachat d’Elisa par le Losc ne modifierait pas les conditions de location du stade par le club auprès de la métropole.

Avec AFP