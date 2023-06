helloArtisan lance deux nouvelles offres dédiées aux professionnels du bâtiment

helloArtisan, marketplace de services digitaux à destination des professionnels du bâtiment, lance deux nouvelles offres pour aider les artisans à développer leur activité : un pack « visibilité » et un autre « performance », visant à accroître leur présence en ligne, et simplifier la gestion administrative de leur entreprise, notamment grâce à un logiciel de devis et facturation.

La vocation initiale d’helloArtisan ? Faire gagner du temps aux professionnels du bâtiment en prospectant de nouveaux clients et en positionnant directement des rendez-vous dans leur agenda.

Le spécialiste de la mise en relation entre professionnels du bâtiment et particuliers lance aujourd’hui deux nouvelles offres visant à leur offrir plus de visibilité, et à faciliter la gestion de leurs chantiers.

« Nous avons mené une étude auprès de nos clients et prospects en début d’année, qui nous a permis d’identifier leurs besoins en termes de services et d’outils digitaux. Les deux premiers besoins exprimés par nos clients ont été un service permettant de se faire connaitre facilement et rapidement sur internet, et un outil de gestion de leurs devis et factures simple et accessible partout », explique Gaëtan Ovigneur, directeur marketing d’helloArtisan.

Accroître sa visibilité en ligne

On le sait : avant de choisir et faire confiance à un artisan, les particuliers préfèrent aujourd’hui vérifier les avis sur internet. Ils seraient 88 % à consulter ces avis avant de prendre une décision. Dans ce contexte, soigner sa visibilité en ligne est primordial pour que l’artisan parvienne à trouver de nouveaux clients.

« Dans un monde de plus en plus connecté, il est essentiel pour les professionnels du bâtiment de maîtriser les outils numériques pour se démarquer et atteindre un public plus large. Cependant, nous comprenons que la transition vers le numérique peut sembler complexe et intimidante pour certains. C'est pourquoi nous avons conçu ces nouvelles offres de service afin de simplifier ce processus et d'accompagner les artisans dans leurs démarches », poursuit le directeur marketing.

Avec son pack « visibilité », helloArtisan propose aux artisans d’être référencés dans « Google My Business » et 25 annuaires, mais aussi de mesurer les effets de cette présence en ligne, grâce à des statistiques et indicateurs accessibles en temps réel.

Le professionnel du bâtiment est également alerté des nouveaux avis reçus via des notifications, et reçoit un rapport quotidien ou mensuel. Il peut par ailleurs répondre aux avis des différentes plateformes grâce une interface unique proposant des modèles types de réponses.

Disposer d’un logiciel devis et factures

En plus de l’accès au pack visibilité, le pack « performance » permet d’accéder à un logiciel de devis et factures pour mieux gérer ses chantiers, de disposer de modèles de devis et factures prédéfinis et personnalisables, de gérer les taux de TVA, de signer électroniquement les documents, de générer des courriers de relance, ou encore d’envoyer les informations à son expert-comptable, de façon à simplifier la gestion administrative de l’entreprise.

Ce logiciel de devis-facture est accessible depuis un ordinateur, mais aussi depuis une tablette ou un smartphone pour pouvoir y accéder même en déplacement et depuis les chantiers.

« Le logiciel de devis et factures d’helloArtisan garantit une présentation uniforme et soignée des documents, renforçant ainsi l'image professionnelle de l'artisan auprès de ses clients. Il permet également de suivre facilement en temps réel les devis envoyés et les factures émises. Le professionnel peut ainsi savoir quels devis ont été acceptés, quelles sont les factures payées, et quelles sont celles en attente… un gain de temps et d’efficacité indispensable pour les professionnels aujourd’hui ! », souligne Gaëtan Ovigneur.

« Par ailleurs, notre solution SAAS a été pensée intégralement pour la gestion des chantiers de rénovation énergétique, notamment pour l’intégration des mentions légales sur les devis, la gestion des aides des particuliers, et l’édition des documents pour les contrôles de fin de chantier », précise-t-il.

Côté abonnement, le pack visibilité est disponible sans engagement pour 249 € HT par mois (avec une offre à 199 € jusqu’au 30 juin 2024 pour toute souscription avant le 31 juillet 2023), et le pack performance est au prix de 289 € HT par mois. Quatre rendez-vous clients sont également offerts lors de la souscription.

Propos recueillis par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock