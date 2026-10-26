BIG signe un centre scientifique audacieux en Californie

En Californie, BIG signe un centre scientifique de 12 542 m² aux volumes superposés, avec charpente métallique, atrium et terrasses.

Au cœur du campus du Claremont McKenna College, le Centre des sciences Robert Day, signé BIG (Bjarke Ingels Group), ), l'agence internationale d’architecture fondée par l’architecte danois Bjarke Ingels, se dresse comme une symphonie architecturale où la recherche, l’innovation et l’humanisme se croisent.

Conçu pour explorer les mystères du génome, du cerveau et du climat, ce sanctuaire de savoir incarne une vision révolutionnaire de l’enseignement supérieur, à un moment où l’humanité doit repenser ses liens avec la planète.

Le bâtiment de 12 542m² se reconnaît de loin grâce à sa forme, sa géométrie et ses divers niveaux. L’ensemble accueille 1 400 étudiants, il est la première réalisation de BIG à Los Angeles et le premier bâtiment achevé du plan directeur conçu par BIG pour le campus Roberts du CMC.

Ce plan prévoit un campus plus unifié, structuré par une série d’édifices prolongeant l'allée centrale et le complexe sportif adjacent, actuellement en construction.

Surplombant le mont Baldy, le Centre des sciences Robert Day se dresse fièrement à l’extrémité est du campus, à l’angle de la Neuvième Rue et du boulevard Claremont. Il devient la porte d’entrée vers un univers de savoir, tissant des liens étroits avec chaque département.

Une verrière majestueuse de 4,5 mètres de haut, accueille étudiants, enseignants, chercheurs et visiteurs, les invitant à pénétrer dans un atrium à plusieurs niveaux, baigné de lumière naturelle, vibrant d’énergie et de promesses.

Une structure métallique triangulée habillée de bois

© Laurian Ghinitoiu

À l’intérieur, chaque étage s’étire avec élégance au-dessus du niveau inférieur, soutenu par une charpente métallique triangulaire, revêtue de bois de Douglas. La texture chaleureuse, le rythme précis et la géométrie harmonieuse de cette structure se prolongent à l’extérieur, tissant un lien subtil entre intérieur et extérieur.

Au cœur de l’atrium, un grand escalier se déploie comme un lieu de rencontre et de repos, reliant les deux premiers niveaux à un café accueillant, créant ainsi un espace convivial où les échanges et la détente prennent vie, au centre même du bâtiment.

Suspendue à 9 mètres de hauteur, « Magnetic Field » de Damián Ortega, sculpture complexe représentant le champ magnétique terrestre, semble flotter en orbite. Elle est composée de 18 anneaux métalliques et de 1 476 sphères de verre aux couleurs chatoyantes.

Des espaces modulables ouverts sur l'extérieur

© Laurian Ghinitoiu

Au rez-de-chaussée, prend place le Forum McElwee, un vaste espace de séminaires où naissent les échanges, accompagné de salles de classe, ainsi que plusieurs espaces de recherche et des laboratoires.

Les salles de classe sont disposées en périphérie du bâtiment, offrant des vues imprenables tout en les séparant de l'atrium et des espaces de vie situés en contrebas. Partout, les revêtements en bois chaleureux et les sols en béton, rehaussés par les couleurs emblématiques de l’école — le rouge et l’or —, insufflent une atmosphère accueillante et inspirante.

Conçus par BIG, les intérieurs sont pensés comme des terrains d’expérimentation, où salles modulables et sièges adaptatifs favorisent la flexibilité et l’innovation.

Huit terrasses extérieures, nichées aux angles des ailes du bâtiment, offrent une vue panoramique à 360 degrés. Ainsi, se dévoilent les montagnes majestueuses au nord, le campus à l’ouest et le complexe sportif à l’est. Ces espaces multifonctionnels, agrémentés d' espèces végétales locales, deviennent des salles de classe en plein air, des lieux d’étude ou de rencontres informelles, des interstices où la nature et le savoir se rencontrent.

© Laurian Ghinitoiu

Le Centre des sciences Robert Day a obtenur la certification LEED Gold, symbole d’un engagement écologique et durable, pour un avenir où science et environnement s’harmonisent en toute conscience. « À l’image d’une reine judicieusement placée sur l’échiquier, le bâtiment Robert Day Sciences ouvre de nouvelles perspectives au campus : il prolonge l’allée nord, crée une allée diagonale et facilite l’accès au campus sportif est. Développé en parallèle avec notre bureau de Los Angeles, il est devenu un jalon commun, une pierre angulaire architecturale du campus et un témoignage de l’évolution de notre équipe en tant qu’architectes californiens » expose Leon Rost, associé au sein de BIG.