Citadelle souterraine de Verdun : une fresque transparente et réfléchissante en ALUCOBOND® et surfaces vitrées

La Citadelle souterraine de Verdun illustre la philosophie d’INCA pour allier architecture contemporaine, innovation technologique et mise en valeur patrimoniale du lieu emblématique des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Son mur rideau est revêtu d’une alternance de surfaces vitrées et de panneaux monochromes et réfléchissants en ALUCOBOND®, qui offrent à l’ensemble une esthétique miroir toute en transparence, brillance et réflexion.

La mise en valeur d’un patrimoine historique emblématique

Une nouvelle expérience de visite immersive prend place dans les galeries enterrées de la Citadelle qui protégeaient toute la logistique militaire, véritable base arrière des fronts de bataille. Dans l’obscurité de ces souterrains, les nouvelles technologies de médiations, de la réalité augmentée et la mise en valeur du patrimoine historique se rencontrent.



Le projet architectural, conçu par l’agence INCA, prépare le visiteur à l’expérience de visite qu’il va vivre. Le bâtiment est conçu de manière fluide et évidente. Il est entièrement basé sur la lumière, les reflets, la clarté, symboles de la vie et la liberté, avant de plonger dans l’histoire tragique et dramatique de ces millions d’hommes évoquée dans l’obscurité des galeries.

Une fresque transparente, véritable innovation technologique

Dès son arrivée, l’attention du visiteur est capté par la grande courbe du mur rideau, une fresque vitrée transparente, véritable innovation technologique, qui illustre par des images et des lettres le quotidien des soldats. C’est l’Arc des Convergences qui s’étire sur toute la longueur du site et relie les deux bastions fortifiés entre lesquels le projet vient s’inscrire.



L’édifice affirme son horizontalité comme pour mieux souligner la verticalité des remparts. Une faille lumineuse crée la tension entre la muraille existante et le nouveau bâtiment. Un jardin planté et un beau bassin créent une transition douce entre l’intérieur et l’extérieur. Ici, l’architecture procède par séquences, seuils et passages, qui vont accompagner le public dans sa progression de la lumière à l’obscurité.

Une alternance de panneaux en ALUCOBOND® et de surfaces vitrées

Le mur rideau du centre d’accueil de la Citadelle est revêtu d’une alternance de surfaces vitrées et de surfaces en ALUCOBOND® Plus, réalisées avec 250 m2 de panneaux composites aluminium. Mis en œuvre sous forme de cassettes accrochées sur un axe vertical, les panneaux ALUCOBOND® sans fixation visible reprennent une trame identique aux vitrages pour créer une continuité sans rupture entre façades vitrées et éléments pleins en ALUCOBOND®.



La finition en ALUCOBOND® Plus Natural Line 401, avec son aspect monochrome et réfléchissant en aluminium brossé, confère à l’ensemble une esthétique toute en transparence, brillance et réflexion pour absorber la lumière et créer un jeu de reflets miroir flouté, très proche de l’aspect des vitrages.



La qualité de la laque parfaitement lisse, la résistance aux intempéries et à la corrosion des panneaux ALUCOBOND®, leur capacité d’empêcher les salissures du temps et les graffiti de pénétrer sur la surface, offriront une pérennité et une longévité à toute épreuve aux façades.



La planéité et la faible épaisseur du matériau renforcent l’idée de continuité et de résonance entre les pleins en ALUCOBOND® et les vides en vitrages. La parfaite aptitude au façonnage des panneaux ALUCOBOND® a également permis d’assurer le pliage sur chacun des côtés du mur rideau et de rendre invisibles les deux portes intégrées à la façade.

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’agglomération du Grand Verdun

Maîtrise d’œuvre : mandataire : Agence d’architecture INCA mandataire / Ingénierie : Artelia ingénierie / Scénographie : Maskarade / Paysagiste : Julie Colin / Graphiste : Renaud Scapin

Fabrication des panneaux ALUCOBOND® : Thyssen Krupp / Façonnage : A2FR / Pose : Lebras Frères

Crédit photos : Nicolas Castets