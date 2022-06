EUROPA PREFABRI choisie par Puy du Fou España pour la fabrication et l’installation de places de parking VIP

Le parc thématique PUY DU FOU España, situé dans la province de Tolède à 80 KM au sud de Madrid, a commandé à Europa Prefabri la fabrication et l’installation d’ombrières pour un total de 60 places de parking de type simples et doubles, destinées à la clientèle VIP du parc.

Le groupe EUROPA PREFABRI, et sa division Estructuras Tubulares Europa, est spécialisé dans l’installation et la fabrication d’auvents métalliques depuis plus de 30 ans maintenant. Généralement installés dans de grands hypermarchés et centres commerciaux, ou bien au sein d’aéroports (Madrid, Málaga, Asturies) où la conception est plus simple, EUROPA PREFABRI a su relevé le défi et adapter la structure originale à son lieu d’implantation afin de satisfaire la demande du client.

Pour conserver l’esthétisme du parc et rester dans l’esprit médiéval propre à celui-ci, tous les aspects structurels et esthétiques ont été pris en compte.



Les ombrières s’adaptent ainsi au décor et semblent être un élément intrinsèque au parc, en harmonie, tout en conservant leur fonctionnalité première.



Le modèle sélectionné par Puy du Fou España est le modèle EUROPA 1, de couleur marron oxydé de type forgé, afin de conserver le style moyenâgeux du parc.



La topographie du lieu d’emplacement nous a également obligé à réaliser un calcul structurel sur mesure, garantissant ainsi la totale sécurité des nombreux visiteurs du parc.



EUROPA PREFABRI a installé les 60 places en quelques semaines seulement afin de respecter le calendrier d’ouverture établit par le parc.

