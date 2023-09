CLIMAVER® : la solution pour une baisse de l’empreinte carbone du bâtiment

Le secteur du bâtiment génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) et 43 % des consommations énergétiques annuelles françaises(1). La réduction de l’empreinte carbone des bâtiments, notamment dans le tertiaire, est donc une nécessité. C’est pourquoi Isover a créé CLIMAVER®, le seul conduit aéraulique rigide sous Avis Technique. Ce conduit aéraulique pré-isolé fabriqué avec à minima 55% de verre recyclé et recyclable à l’infini facilite la construction de conduits de ventilation sur-mesure sur tout type de chantier. Face aux enjeux de la nouvelle réglementation environnementale (RE 2020), CLIMAVER® permet une diminution de 50% de l’empreinte carbone par rapport à des conduits métalliques classiques.

CLIMAVER® : une efficacité démontrée

Les performances du système CLIMAVER® A2 Neto sur le confort au quotidien du bâtiment et l’empreinte carbone sont prouvées. TRIBU ENERGIE et ARTELIA, bureaux d’études techniques (BET) indépendants, démontrent tous deux l’effet tangible de l’installation du système de conduit aéraulique pré-isolé rigide CLIMAVER® sur la performance thermique et acoustique des bâtiments. Le confort acoustique est amélioré avec -10 dB pour l’installation d’un coude de 600 x 400 mm (pièce isolante permettant l’angle d’1,20 m de long). Cette solution représente également un avantage économique (coût fourni-posé d’environ -28%).

CLIMAVER® c’est -59 % et -45 kg d’empreinte carbone par rapport à un conduit métallique, et une réduction de l’ICC (Indice Carbone Construction) de -5 %.

CLIMAVER® : une solution polyvalente qui s’adapte à tous vos chantiers

CLIMAVER® est une solution adaptable, chaque conduit peut être confectionné sur place. Chacune de ses pièces se façonne sur chantier pour un gain de temps considérable et un rendu sur-mesure. Un tronçon droit se réalise en moins de 10 minutes chrono ! Adaptable au millimètre près, CLIMAVER® répond avec précision aux contraintes des chantiers (coudes, angles, déviations, piquages, embranchements, réductions…).

* 1 - Source Ministère de la Transition Écologique.

