Codial BÂTIMENT, le logiciel de gestion pour les TPE et PME du BTP

Un logiciel de gestion conçu pour les entreprises du Bâtiment

Avec plus de 30 ans d’expérience, Codial Bâtiment est un logiciel de gestion d'entreprise français qui permet d’administrer votre activité quotidienne :

Réalisez vos devis facilement et rapidement jusqu’à plusieurs milliers de lignes. Ajoutez vos articles et ouvrages issus de votre bibliothèque ou de bibliothèques tierces comme Tarifeo, ou Batiprix. Votre chiffrage est juste et précis grâce à la prise en compte des remises et tarifs clients.

jusqu’à plusieurs milliers de lignes. Ajoutez vos articles et ouvrages issus de votre bibliothèque ou de bibliothèques tierces comme Tarifeo, ou Batiprix. Votre chiffrage est juste et précis grâce à la prise en compte des remises et tarifs clients. Visualisez immédiatement votre rentabilité grâce aux indicateurs de marge.

grâce aux indicateurs de marge. Accélérez vos ventes grâce à la signature électronique des devis .

. Simplifiez le traitement et la gestion des appels d’offres depuis Codial grâce à l’intégration de Spigao !

depuis Codial grâce à l’intégration de Spigao ! Codial devient votre plateforme d’achat grâce à la connexion directe avec Pum, Rexel, Sonepar, e.BAT, Aubade…

grâce à la connexion directe avec Pum, Rexel, Sonepar, e.BAT, Aubade… Gérez vos commandes et livraisons clients en 1 clic

clients en 1 clic Créez des factures conformes à la législation, quel que soit le type : facture simple, facture d’acompte, facture de situation, avoirs…

à la législation, quel que soit le type : facture simple, facture d’acompte, facture de situation, avoirs… Enregistrez les paiements et pointez vos règlements

et pointez vos Effectuez vos relances clients et le recouvrement

et le recouvrement Suivez et valorisez vos stocks y compris avec numéros de série ou de lots

y compris avec numéros de série ou de lots Transférez vos écritures comptables en 1 clic a votre logiciel de comptabilité ou directement à votre expert-comptable

a votre logiciel de comptabilité ou directement à votre expert-comptable Pilotez votre activité grâce à de nombreux indicateurs et statistiques en temps réel

Des fonctions spécifiques aux métiers du Bâtiment

Codial offre beaucoup plus qu’un simple logiciel de devis et de factures. Il se démarque par sa faculté à répondre à d’autres besoins spécifiques propres au secteur du Bâtiment.

Grâce à l’Environnement Codial gérez efficacement des informations annexes : matériels, salariés et intérim, déchets (conformément à la REP Bâtiment), chantiers, interventions et SAV, contrats, plannings, relations client, documents avec la GED intégrée, signature électronique des devis…

Une gestion et un suivi de chantiers complets et performants

Toutes les informations de suivi de chantier sont centralisées au même endroit

Tout est intégré pour gérer de A à Z votre chantier : documents, contacts, bordereaux de prix, consommations, saisie horaire, frais, sous-chantiers, règlements, échanges, GED, statistiques, indicateurs...

Grâce aux applications mobiles, vous effectuez vos livraisons sur chantier, saisissez vos heures et vos frais en mobilité, gérez vos interventions, enregistrez de nouvelles commandes…

La planification des chantiers est simplifiée

Attribuez vos heures en tenant compte de vos ressources humaines et matérielles disponibles. Grâce au planning de chantier, chaque personne est informée de ses tâches, de leurs échéances et de leurs lieux d'exécution. Ajustez en temps réel le planning pour une gestion dynamique.

Suivez votre rentabilité tout au long du chantier

Bénéficiez d'un suivi détaillé de votre progression grâce à la saisie horaire, des graphiques et des statistiques dédiées à chaque chantier et sur l’ensemble des chantiers en cours.

Vous savez toujours où vous en êtes !

L’analyse et le comparatif des résultats réels par rapport aux projections théoriques permettent de détecter les écarts au fur et à mesure de l'avancement et d’anticiper les dérives.

Codial Bâtiment est bien plus qu'un logiciel de devis factures !

Le logiciel de gestion Codial Bâtiment vous offre les mêmes fonctionnalités que celles des grandes entreprises, mais conçues et adaptées au fonctionnement des artisans, TPE et PME.

Avec Codial et ses applications mobiles, vous réalisez des gains de temps et d'argent au quotidien, car vous conservez Codial avec vous sur chaque déplacement et sur chaque chantier.

Codial Bâtiment s'impose comme l'un des meilleurs logiciels pour les entreprises du Bâtiment en alliant richesse fonctionnelle et simplicité ! Grâce à son approche modulaire, sa flexibilité et son tarif adapté, il permet de démarrer simplement puis d'élargir les fonctionnalités en fonction de vos besoins. Votre activité croît, votre logiciel de gestion Codial évolue avec vous.

Codial Bâtiment est sans conteste la solution de gestion qui couvre le plus large environnement fonctionnel

Avec plus de 30 ans d’expérience, choisir Codial c’est aussi être sûr de choisir une solution française pérenne.

Codial Bâtiment offre tous les ans de nouvelles fonctionnalités directement issues des demandes du terrain. Votre logiciel Codial Bâtiment s’adapte et vous accompagne sur vos besoins.

N’hésitez plus : demandez une démo, vous allez être surpris !

