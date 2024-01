“Une petite mise à jour, un impact puissant” : la nouvelle campagne de Resideo à destination des installateurs pour la saison de chauffage

En 2022, une enquête commandée par Resideo1 a révélé que 50% des propriétaires français étaient prêt à investir dans les dernières commandes de chauffage afin de réaliser des économies à long terme. Pour accompagner les installateurs avec les outils adéquats pour faciliter les économies d’énergie, Resideo met à disposition des installateurs sa large gamme de produits de contrôle du chauffage dédiée à la réduction des factures de chauffage de leurs clients cet hiver.

En effet, passer d'un thermostat mécanique (classe I) à un thermostat OpenTherm, (notamment le Honeywell Home T6, le thermostat d'ambiance DT4M et les thermostats programmables T4M et T4R) permettrait d’économiser jusqu'à 12% d’énergie par an. Si les propriétaires souhaitent aller plus loin, ils peuvent remplacer leurs vannes de radiateur manuelles par des vannes de radiateur thermostatiques électroniques et leur thermostat mécanique par un thermostat programmable OpenTherm (comme le evohome Honeywell Home), et ainsi réaliser plus de 32% d’économies d’énergie par an.

« Nous entrons dans la saison la plus chargée pour les installateurs, à un moment où les budgets de chacun sont sous pression », explique Thierry Benoliel, responsable des ventes de Resideo. « C'est pourquoi nous avons voulu créer une campagne originale qui montre clairement l'impact que nos produits peuvent avoir sur la réduction des factures d'énergie. Notre objectif est toujours d'aider les installateurs à répondre aux besoins de leurs clients. »

Le soutien apporté par Resideo aux installateurs va bien au-delà des produits éco-énergétiques proposés. Les commandes de chauffage Honeywell Home et les produits d'eau Resideo Braukmann sont garantis cinq ans. Pour les aider et gagner en rapidité, Resideo met à disposition sa plateforme de formation Resideo Academy, donnant accès à un ensemble de vidéos tutorielles sur leurs produits à la pointe de l'industrie, ainsi que des cours de développement des affaires adaptés à toute spécialité ou toute évolution de carrière. Les installateurs ont la possibilité de les consulter à n’importe quel horaire, et peuvent également effectuer une visite virtuelle du site de production écossais, où sont fabriqués de nombreux produits de l'entreprise.

1 : source => recherche réalisée pour le compte de Resideo par OnePoll en juin 2022, auprès de 1 000 propriétaires vivant en France.

