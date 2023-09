OKNOPLAST présente son programme Premium pour les professionnels de la menuiserie

OKNOPLAST, leader européen dans la menuiserie PVC, est à la recherche de professionnels talentueux pour rejoindre son réseau de partenaires revendeurs. Le réseau OKNOPLAST offre une opportunité unique pour les menuisiers indépendants de bénéficier d'avantages exclusifs et de renforcer leur activité grâce à la notoriété d'une marque reconnue.

Envie d’aller plus loin ? Notre programme Premium vise à accompagner les menuisiers souhaitant se démarquer sur leur marché et offrir à leurs clients des produits de qualité supérieure. En rejoignant notre réseau de partenaires Premium, vous bénéficierez d'un soutien personnalisé pour le développement de votre activité et de produits haut de gamme et exclusifs qui saura répondre aux besoins de vos clients les plus exigeants. Accédez à un partenariat gagnant-gagnant, sans engagement tout en conservant votre autonomie en tant que professionnel indépendant.



« La qualité des produits et leurs finitions nous ont immédiatement séduits. En tant que partenaire Premium OKNOPLAST, nous accédons à une offre dédiée idéale pour répondre aux projets de nos clients avec un positionnement produit haut de gamme. Cela nous a également permis d’accéder à l’Atelier OKNOPLAST afin d’aménager notre showroom (200 m²) et ainsi exposer et pouvoir présenter les produits que nous commercialisons. Très bien pensé, c’est un réel atout à la vente de nos produits auprès des particuliers qui peuvent ainsi manipuler et éprouver la qualité des produits que nous leur proposons. » explique Christelle DA CUNHA, Sté ISOCONFORT 45 - partenaire premium OKNOPLAST depuis 11 ans.

En tant que partenaire Premium, vous bénéficierez également d'une visibilité accrue grâce à notre communication nationale et locale, comprenant des campagnes TV impactantes et des parutions dans des revues spécialisées. Vous pourrez également accéder à des offres exclusives et à des remises spéciales pour dynamiser vos ventes tout au long de l'année, ainsi que de nombreux outils marketing et l'acquisition de leads réguliers via nos dispositifs de campagnes digitales et vos mini sites premium dédiés.



Rejoignez une communauté grandissante de professionnels de la menuiserie qui ont déjà fait le choix de l'excellence en devenant partenaires Premium avec OKNOPLAST.

