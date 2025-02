Le réseau de distribution Théodore Maison de Peinture annonce l’acquisition de la société Hamelin Décor, fabricant-distributeur des Peintures ONIP. L’opération fait suite à la validation de l’offre de Théodore Maison de Peinture par le tribunal de Commerce d’Auxerre.

L’entreprise Hamelin Décor, fabricant-distributeur des Peintures ONIP, vient d’être rachetée par le réseau de distribution Théodore Maison de Peinture, acteur du marché de la peinture et de la décoration en France.

Cette opération, effective depuis le 20 février 2025, fait suite à la validation de l’offre de Théodore Maison de Peinture par le tribunal de Commerce d’Auxerre.

L’acquisition d’une entreprise bien implantée en province

Hamelin Décor, entreprise familiale centenaire implantée dans l’Yonne, bénéficie d’une forte présence régionale avec cinq agences réparties entre Auxerre, Orléans, Dijon, Sens et Troyes. Spécialisée dans la distribution de peintures, revêtements et matériels pour les professionnels du bâtiment et les particuliers, Hamelin Décor a réalisé un chiffre d’affaires de sept millions d’euros en 2024.

« L’intégration d’Hamelin Décor représente une formidable opportunité pour notre groupe. Elle nous permet de renforcer notre présence sur le marché et d’élargir notre offre de produits et services. Notre enseigne compte désormais 83 points de vente répartis partout en France. Cette acquisition stratégique marque une nouvelle étape dans le développement de Théodore Maison de Peinture et confirme notre volonté de croissance et de consolidation sur le marché de la peinture et de la décoration », déclare Romain Dupuis, directeur du réseau Théodore Maison de Peinture.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Théodore Maison de Peinture