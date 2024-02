Collège de Montbéliard-Nord Bethoncourt : un exemple d’éco-responsabilité pour accueillir une pédagogie active

Un chantier de référence pour Weather Defence et Defentex

En termes de pédagogie, le Collège de Montbéliard-Nord Bethoncourt proposera des pratiques éducatives adaptées à la personnalisation des parcours et au développement de l’autonomie des élèves avec par exemple la création de modules pour travailler en petits groupes, un environnement préservant la biodiversité auxquels seront associés les collégiens, l’optimisation des déchets…

Du point de vue énergétique, la demande en énergie a été rationnalisée grâce à la mise en place d’équipements de très haute efficience permettant de maîtriser les consommations et d’atteindre le niveau le plus élevé (E4) du label E+C.

Pour l’enveloppe du bâtiment, l’architecte a privilégié l’utilisation de matériaux locaux biosourcés ou géosourcés tels que le bois, la paille et la terre crue, ou encore de matériaux à l’empreinte carbone réduite valorisant les savoir-faire locaux.

L’entreprise ALD Bois, expert de la construction bois dans le Jura depuis plus de 20 ans, est composée d’une vingtaine de collaborateurs expérimentés et spécialisés. Elle conçoit, développe, fabrique, installe et sécurise tous types de constructions en ossature bois.

Pour fabriquer les façades à ossature bois du Collège de Montbéliard- Nord Bethoncourt, représentant 95 % des murs extérieurs, elle recherchait une solution produite localement, respectueuse de l’environnement, saine et durable, et répondant à la problématique de la gestion de l’humidité sur un chantier exposé aux intempéries. ALD Bois a ainsi sélectionné deux systèmes Siniat : Weather Defence pour les murs extérieurs et Defentex pour l’intérieur.

Fabriqués non loin, à Ottmarscheim (près de Mulhouse), l’utilisation simultanée de Weather Defence et Defentex a constitué une réponse très qualitative pour ce projet :

la fonction pare-pluie rigide de Weather Defence et Defentex garantit une haute résistance aux conditions climatiques (chaleur, froid, gel, pluie, vent…) pendant plusieurs mois,

la résistance au feu de Weather Defence permet une protection des murs pendant la phase chantier et répond à la réglementation incendie pour les ERP,

la perspirance des murs réalisés avec Weather Defence et Defentex, notamment lors de l’utilisation de matériaux isolants biosourcés, assure une autorégulation de l’hygrométrie bénéfique au bâti.

Les murs ont été montés dans l’atelier d’ALD Bois à partir de début 2023 et livrés prêts à poser sur chantier.



Au total, 10000 m² de produits Siniat ont été utilisés pour fabriquer les façades du Collège de Montbéliard-Nord Bethoncourt : 6 000 m² de panneaux Weather Defence et 4 000 m² de panneaux Defentex.

“ Le chantier du Collège de Montbéliard-Nord Bethoncourt comportait deux contraintes majeures pour notre entreprise : respecter le planning vis-à-vis de la maîtrise d’ouvrage et mettre en oeuvre des matériaux biosourcés. Nous avons choisi les solutions Weather Defence et Defentex de Siniat sur les conseils d’un confrère. C’était un véritable pari pour nous de les utiliser sur un chantier de cette ampleur, d’autant qu’il a fallu adapter notre atelier pour préfabriquer les murs avec ces produits. L’expérience a été probante avec des performances au-delà de nos espérances. “ Laurent Chenevard, Conducteur de travaux chez ALD Bois

Weather Defence

Lancée en 2018, Weather Defence est un système de mur complet destiné à la construction à ossature bois de moyenne et grande hauteur. Elle augmente les performances du mur non porteur tout en simplifiant sa composition. Incombustible et résistant au feu, Weather Defence assure également les fonctions de pare-pluie rigide et de voile de stabilité.

Defentex

En 2022, Siniat présentait le 1er panneau multifonctions dédié à la construction de bâtiments en bois de petite et moyenne hauteur. Defentex possède 4 fonctions majeures : contreventement, pare-pluie, résistance aux termites et perméabilité à la vapeur d’eau.

Maître d’ouvrage : Conseil départemental du Doubs

Architecte : CRR Ecritures Architecturales

Labellisation : E4C2, niveau Bepos Effinergie 2017

Construction bois : ALD Bois en collaboration avec Simonin

