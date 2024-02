Une sculpture murale qui fait sensation : une clinique dentaire innovante à Madrid réalisée avec HIMACS

La tâche des spécialistes consistait à créer une clinique qui véhiculerait l'excellence professionnelle, la compétence et la chirurgie de pointe qui y sont pratiquées. En même temps, l'espace devait être convivial pour les patients et inciter à visiter la clinique, tout en évitant les conventions et les éléments traditionnels. Selon Yolanda Segade, architecte d'intérieur et propriétaire de Segadestudio, l'objectif était de concevoir un espace dans lequel les patients se sentiraient choyés, ce qui est devenu le "mantra" tout au long du processus de conception.

L'objectif était de transformer les visites chez le dentiste en une expérience agréable. "Le défi fondamental était de réunir des concepts tels que le design de pointe et le confort, sans perdre de vue tous les besoins professionnels et personnels qui doivent être satisfaits dans une clinique dentaire présentant ces caractéristiques", explique l'architecte. Par conséquent, après avoir évalué les matériaux, le mobilier et l'éclairage, il a été conclu que le solid surface HIMACS était l'un des matériaux idéals pour la rénovation de cet espace, car en plus d'offrir un design moderne, il est très facile à nettoyer et à entretenir, et n'accumule pas la saleté, ce qui le rend très apprécié dans un environnement médical.

Une sculpture murale qui attire l'attention depuis l'extérieur de la clinique

L'une des caractéristiques les plus remarquables de cette rénovation est l'impressionnante sculpture murale, réalisée en HIMACS Alpine White, dans la réception de la clinique. Le choix du matériau s'est imposé car, selon M. Segade, "HIMACS reproduit fidèlement le dessin sur papier. Il est flexible, malléable et translucide, et il est parfait pour une conception en 3D, sans joints visibles qui nuisent au concept. Il a également une finition parfaite".

Il en résulte une imposante sculpture murale curviligne de 5 mètres linéaires du sol au plafond, accompagnée d'une jardinière et d'un éclairage intégré qui la mettent encore plus en valeur à l'entrée de la clinique.



L'objectif du projet était de faire en sorte que les patients se sentent à l'aise, d'où la nécessité de créer un environnement chaleureux et agréable qui respire le confort. C'est pourquoi le studio a conçu un mur aux lignes courbes dans un style audacieux, qui est aujourd'hui l'un des bastions du design. Comme le dit Segade : "les formes courbes et arrondies sont une tendance incontestable. Nous sommes partis de ce concept comme principe directeur de l'ensemble du projet, et quelle meilleure façon de mettre en pratique qu'avec cette paroi murale en pierre acrylique qui embrasse l'espace et incite les gens à entrer dans la clinique."



En outre, cette paroi intègre des lumières LED qui éclairent davantage l'espace, créant un jeu de lumières et d'ombres qui en rehausse la beauté.



Au-delà de cette sculpture, on peut voir un comptoir moderne qui reproduit la nature courbée de la paroi, mais de manière plus subtile. Il s'agit d'une imposante pièce en HIMACS Alpine White, éclairée et dotée d'un logo en relief, également en pierre acrylique.

Qualité, esthétique et hygiène

HIMACS a également été choisi pour des espaces purement opérationnels tels que des bureaux et des salles d'opération. Ce matériau peut être fabriqué en une seule pièce, sans joints visibles et, de plus, il est non poreux. Ces caractéristiques empêchent donc la saleté de s'accumuler, ce qui le rend facile à nettoyer et à entretenir, un aspect essentiel pour la conception des environnements médicaux. HIMACS possède des certifications internationales qui garantissent sa résistance aux moisissures, à la saleté, aux virus, aux bactéries et à une série de produits chimiques. Sa surface lisse et non poreuse avec des joints invisibles répond aux normes de qualité les plus élevées en matière d'hygiène, de fonctionnalité, d'apparence et de fabrication, ce qui fait de HIMACS l'un des matériaux préférés du secteur de la santé. Outre ses propriétés hygiéniques, il ne faut pas oublier sa polyvalence en matière de conception et sa facilité de nettoyage et d'entretien.



De plus, HIMACS ne produit pas d'émissions, est très résistant et a un long cycle de vie.



En résumé, les propriétés hygiéniques de la pierre acrylique en ont fait un matériau idéal pour les espaces qui exigent un niveau élevé de propreté et de sécurité, tels que les salles et les cabinets de stérilisation, où elle a été utilisée comme plan de travail, paillasse et pour les tiroirs, fournissant les divisions nécessaires pour le stockage des instruments médicaux. En même temps, pour des raisons sanitaires, il a également été utilisé pour les plinthes courbes du périmètre de la salle d'opération.

Crédits Photos : © Estudio Paloma Pacheco