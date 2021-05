Commend France, filiale de Commend International, pionnier dans les systèmes d’interphonie et de communication, présente sa dernière nouveauté, issue de son récent partenariat avec la société Akoutic Arts : une solution complète qui comprend un haut-parleur et un pupitre de communication, spécifiquement adaptée aux barrières physiques, imposées par la COVID-19. L'enceinte, composée de plusieurs transducteurs, permet la transmission d’un son de qualité dirigé vers l'interlocuteur, pour une communication en toute confidentialité.

Garantir la confidentialité tout en bénéficiant d'une communication innovante et audible

La COVID-19, et l’imposition de ses mesures barrières, ont nécessité l’installation de systèmes physiques, pouvant parfois nuire à la qualité et la confidentialité des échanges. Pour permettre une communication claire et intelligible, Commend France et Akoustic Arts se sont associés pour développer une solution unique qui combine les meilleurs composants audio et une technologie de pointe éprouvée et brevetée. Le son est transporté dans l’air en créant un faisceau que seul l’utilisateur visé entend, comme s’il était dans une bulle, garantissant ainsi une confidentialité totale des échanges. La conversation devient complètement audible, même à travers les obstacles acoustiques, tels que les fenêtres de réception, les caisses, les sas de sécurité..



Découvrez la solution en vidéo ci-dessous :

Akoustic Arts : une solution brevetée

Akoustic Arts rassemble des Docteurs et d'Ingénieurs, issus des meilleurs laboratoires et écoles : Institut Langevin, LAUM, Telecom Paris… Une démarche d’excellence qui a permis d’aboutir à 5 brevets couvrant le hardware, le software et son intégration. Akoustic Arts a notamment été retenue par le Groupe Renault dans le cadre d'un programme d'innovation visant à adapter le son directionnel à l'environnement automobile.