Panasonic Heating & Cooling Solutions France rejoint l’Association Française des Pompes à Chaleur (AFPAC). Le groupe japonais témoigne ainsi de sa volonté d'accélérer le déploiement des PAC en France, afin d’atteindre au plus vite les ambitieux objectifs fixés par le gouvernement français.

Considéré comme l’un des acteurs majeurs du marché de la pompe à chaleur et de solutions de climatisation performantes et respectueuses de l’environnement, Panasonic Heating & Cooling Solutions France vient de rejoindre l’Association Française des Pompes à Chaleur (AFPAC).

La suite logique des choses

Cette décision s’inscrit dans la droite lignée de la politique menée par le groupe depuis de nombreuses années maintenant. En effet, l’entreprise a dernièrement mis en place diverses actions dans le cadre de son plan stratégique « Panasonic Green Impact ». L’objectif de ce plan pour le groupe est d’atteindre zéro émission de CO² d’ici 2030 dans tous ses bureaux et usines.

Cela passe notamment par la production locale. En Europe, l’intégralité de ses gammes de PAC Aquarea série L sont aujourd’hui produites en République Tchèque. Récemment acquis par le groupe, le site de Tillières-sur-Avre, situé en Normandie, produit quant à lui des groupes d’eau glacée & pompes à chaleur, des ventilo-convecteurs, des pompes à chaleur sur boucle d’eau comme des armoires de climatisation.

La suite logique des choses pour le groupe a donc été de rejoindre l’AFPAC. Panasonic va ainsi pouvoir contribuer au déploiement de la filière industrielle de pompes à chaleur françaises et participer à son accélération.

« Cette adhésion s’inscrit dans la droite logique de nos récentes actions contribuant à localiser le plus possible en France et en Europe notre production et donc nos actions », explique Thierry Ronat, Country Manager France chez Panasonic Heating & Cooling solutions. « Nous sommes particulièrement heureux de rejoindre l’AFPAC dont nous partageons les valeurs, les actions et la raison d’être qui est de pérenniser une filière PAC responsable et de qualité ».

Un enthousiasme partagé du côté de l’AFPAC, qui se réjouit d’accueillir parmis ses rangs le groupe japonais : « Nous nous félicitons de la volonté de Panasonic à contribuer à l’amélioration de la qualité des installations de PAC pour répondre aux enjeux de décarbonation du bâtiment », déclare François Deroche, président de l’AFPAC.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock