Chauffage et électricité : plus d’indépendance énergétique

Le saviez-vous ? L‘électricité autoproduite réduit les coûts énergétiques et crée une grande indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’énergie.



Pour cela, Viessmann vous propose un système complet issu du couplage intersectoriel. Photovoltaïque, pompe à chaleur, système de stockage d’électricité, connectivité… on vous en dit plus.

Pompe à chaleur

L’efficacité énergétique ne fonctionne que dans un système coordonné. C’est pourquoi Viessmann a optimisé sa gamme. Les dernières pompes à chaleur Vitocal peuvent ainsi être facilement interconnectées dans un système comprenant des panneaux photovoltaïques et un système de stockage d’électricité. Celles-ci, extraordinairement silencieuses, sont au cœur de cette solution complète Viessmann. Elles utilisent les calories de l’air ambiant et se caractérisent par de faibles coûts de fonctionnement.



La Vitocal 250-A, par exemple, est parfaitement conçue pour exploiter l’électricité produite par l’installation photovoltaïque. Le surplus est stocké dans le système de stockage électrique Vitocharge VX3, qui contribue à une plus grande indépendance vis-à-vis des fournisseurs externes. Le système Viessmann Energy Management intégré assure la transparence des flux d’énergie dans la maison.

Panneaux solaires photovoltaïques

Viessmann dispose dans sa gamme de panneaux photovoltaïques à haut rendement, avec une qualité sans compromis et une sécurité garantie : les modules Vitovolt 300. Tous les panneaux présentent à l’état de livraison une tolérance de puissance exclusivement positive. Ceci signifie jusqu’à 5 Wc de puissance en plus par panneau. De plus, des systèmes de montage coordonnés garantissent une apparence uniforme.

Panneau solaire Vitovolt 300 avec Vitocharge

Système de stockage d’électricité et HEMS

Le système de stockage d'électricité modulaire Vitocharge VX3 est idéal pour les nouvelles constructions et l'extension des installations existantes. Il s'intègre parfaitement avec les générateurs de chaleur intelligents de Viessmann, tels que les pompes à chaleur Vitocal.

Avec 5, 10 ou 15 kWh de capacité de stockage, ce système modulaire s'adapte aux besoins en électricité du logement.

Des cellules au lithium-phosphate de fer durables avec une garantie de remplacement de la valeur actuelle de 10 ans sur les cellules de la batterie assurent l'investissement de manière durable.



Grâce au système de gestion de l’énergie intégré au Vitocharge : Viessmann Energy Management (également appelé HEMS), il est possible de piloter la production de chaleur du générateur en fonction de la production photovoltaïque. Ceci dans l’objectif d’une meilleure efficience du système et donc d’un accroissement de l’indépendance énergétique. Des avantages non négligeables dans le contexte actuel de hausse des prix de l’énergie, et tout particulièrement de l’électricité !

Utiliser l’énergie renouvelable gratuite dans un système parfaitement coordonné : installation photovoltaïque, pompe à chaleur et système de stockage d’électricité pour une grande indépendance vis-à-vis des sources d’énergie fossile.

