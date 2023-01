EDILTECO® France publie une charte pour la bonne utilisation des gammes plancher et isolants de façade.

Chartes des gammes plancher et isolants façade

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement et pour que la qualité des produits ne soit pas altérée, EDILTECO® a édité deux chartes, pour les gammes plancher et isolants façade, qui visent à détailler la bonne conduite et les bonnes pratiques d’utilisation des produits. Ainsi pour chaque produit, de chaque gamme, la charte est en quelque sorte un guide explicatif qui mentionne les caractéristiques techniques des produits, puis les préconisations de stockage, de manutention et de mise en œuvre. Également, les bonnes méthodes pour l’exécution des commandes, la réception de la livraison ou encore l’annulation et les retours sont explicitement détaillées afin que les clients soient informés des méthodes et processus pour que tout se passe dans des conditions optimales et dans les meilleurs délais.

Nouvelles fiches applicatives pour les centrales à béton

Huit nouvelles fiches applicatives et techniques ont été créées à l’attention des commerciaux et des responsables des laboratoires qualité des centrales à béton. Ces fiches sont déclinées pour les gammes POLITERM® Fein, POLITERM® R et POLYS BÉTO® selon le type d’application : chape allégée, chape fluide allégée, ravoirage et remplissage allégés et forme de pente allégée en toiture. C’est en réponse à une demande des clients que ces fiches ont été formalisées afin que l’accès à l’information sur les produits soit instantané et donc efficace. Chaque fiche rassemble des informations sur les types de supports, les domaines d’applications, les caractéristiques techniques, le conditionnement, les certifications, les différentes formulations, les performances, la préparation du chantier, les conseils de mise en œuvre – avec photos à l’appui – les précautions après coulage ou encore les délais de recouvrement.

Il est évident que la fabrication d’un mortier allégé est une phase délicate. Elle demande une attention particulière sur le mélange des différents constituants afin d’obtenir l’assurance d’un mélange homogène et d’une rhéologie conforme aux spécifications. Les fiches applicatives EDILTECO® ont été réalisées dans cet objectif d’accompagnement. Elles sont on ne peut plus complètes et permettent aux centrales à béton de gagner en productivité et en autonomie.



De nouvelles fiches sont en cours de conception et seront définies par type d’ouvrage : parking, toit-terrasse, piscine, parvis, etc.

Par les règles qu’elle s’impose en matière de qualité, d’innovation, de compétence et de fiabilité, EDILTECO® conçoit des solutions qui pour la plupart sont brevetées et répondent aux normes et réglementations en vigueur. Ce sont sur ces mêmes notions d’exigence et de traçabilité que l’entreprise œuvre pour une relation transparente et honnête avec ses clients à travers l’accompagnement, l’information et la prévention favorisant la recherche de collaborations de confiance et à long terme.